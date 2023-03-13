تعليق الدراسة اليوم في فروع جامعة الطائف “برنية والخرمة”

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الطائف عن تعليق الدراسة، اليوم الاثنين، في فرعي برنية والخرمة فقط، وفق ما نشرته وكالة تعليق الدراسة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

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تعليق الدراسة الحضورية اليوم بالمنشآت التدريبية في منطقتي عسير والباحة

تعليق الدراسة الحضورية بجامعة نجران

وكانت جامعة نجران قد أعلنت تعليق الدراسة الحضورية، اليوم الاثنين، لطلبة الجامعة في المقر الرئيسي بنجران وفروعها، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حرصًا على سلامة الجميع.

وأوضح المتحدث الرسمي لجامعة نجران الدكتور صالح الحارثي، أن الدراسة ستكون عن بعد عبر “البلاك بورد” للطلبة ومنسوبي ومنسوبات الجامعة.

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منها حفر الباطن.. تعليق الدراسة الحضورية اليوم في 4 محافظات

جامعة الباحة تعلق الدراسة الحضورية

أعلنت جامعة الباحة بالمنطقة، تعليق الدراسة الحضورية ليوم غد الاثنين.

وأوضحت الجامعة، أنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية؛ فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية، وستكون المحاضرات لليوم الدراسي غدًا “عن بُعد”.

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اليوم.. تعليق الدراسة الحضورية بجامعات نجران والباحة والملك خالد

تعليق الدراسة الحضورية بجامعة الملك خالد

أعلنت جامعة الملك خالد تعليق الدراسة حضوريًا ليوم غدٍ الاثنين، بجميع مقرَّات الجامعة وفروعها في المحافظات، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حرصًا على سلامة الجميع.

وأوضحت الجامعة أن الدراسة ستكون – عن بعد – عبر “البلاك بورد” للطلبة ومنسوبي ومنسوبات الجامعة.