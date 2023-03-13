بعد صدور موافقة الجهات العليا.. 5 أهداف لإنشاء “الأكاديمية المالية”

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كشفت معلومات عن صدور موافقة الجهات العليا على اعتماد تنظيم “الأكاديمية المالية” التي ستتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًا برئيس مجلس هيئة السوق المالية.

أهداف الأكاديمية

وبحسب “المدينة” فسيكون لهذه الأكاديمية العديد من الأهداف من بينها ما يلي:

1- تأهيل الكوادر البشرية في القطاع المالي وتنميتها وتطويرها، بما في ذلك القيادات الإدارية وأعضاء مجلس الإدارة في منشآت القطاع.

2- وضع متطلبات الجدارة الوظيفية الاسترشادية لوظائف القطاع المالي، وتطويرها؛ بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي.

3- إنشاء مكتبة علمية ومركز معلومات.

4- عقد الشراكات مع الجهات الأكاديمية والمهنية والتدريبية وبيوت الخبرة.

5- التعاون مع منشآت القطاع المالي في مجال التدريب على رأس العمل.

تشكيل الأكاديمية

وحدد التنظيم بأن يكون للأكاديمية مجلس أمناء يضم ممثلين من الهيئة يرشحهما رئيس مجلس الهيئة، وممثلين من البنك المركزي السعودي يرشحهما محافظ البنك، وخمسة من ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة باختصاص الأكاديمية.

ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس مجلس الهيئة، ويحدد القرار رئيس المجلس ونائبه، على أن يكون أحدهما من ممثلي الهيئة والآخر من ممثلي البنك.

كما يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الهيئة والبنك في المجلس عن المرتبة الرابعة عشرة أو ما يعادلها، وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

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