“الدفاع المدني” يُحذّر: تساقط أمطار غزيرة على الرياض حتى صباح الغد

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حذرت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الاثنين، من فرصة تساقط أمطار غزيرة على منطقة الرياض حتى صباح غد الثلاثاء.

أمطار غزيرة على الرياض حتى صباح الغد

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنه بناءً على تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد فإنها تُحذر من استمرار فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض حتى الساعة 12 من صباح يوم الثلاثاء.

أمطار متفاوتة من متوسطة إلى غزيرة

وأضافت أن الحالة المتوقعة عبارة عن أمطار متفاوتة من متوسطة إلى غزيرة، تشمل محافظات “الحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية حريملاء وحوطة بني تميم وضرما ومرات والأفلاج والسليل ووادي الدواسر والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء”.

وطالبت بالابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.

هطول الأمطار وجريان السيول على 12 منطقة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وبين أن الأمطار تكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة..

تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة، كذلك على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية والشرقية.

ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

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