مصرع 8 أشخاص في انقلاب قارب مهاجرين بكاليفورنيا (فيديو)

تواصل – وكالات:

أعلنت مصادر أمنية أمريكية أن 8 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم الأحد إثر انقلاب قارب مهاجرين قبالة ساحل ولاية كاليفورنيا.

وقالت شرطة مقاطعة سان دييغو، في بيان، إن الحادث وقع بالقرب من شاطئ بلاكز بيتش في مقاطعة سان دييغو.

وأكدت مصرع 8 أشخاص على الأقل جراء الحادث.

وبهذا الخصوص، قال أحد الناجين إن القارب، الذي كان يقل 15 شخصًا، قدم من المكسيك.

وقالت إدارة الإطفاء في سان دييجو، في بيان، إنها بدأت عملية بحث وإنقاذ في وقت متأخر مساء أمس الأول، حين تلقت الإدارة اتصالات بخصوص وجود قاربي صيد في خطر قبالة شاطئ بلاكس بيتش في سان دييجو.

وأضاف البيان إن متصلة برقم الطوارئ قالت إنها كانت على متن قارب صيد مع ثمانية أشخاص وصلوا إلى الشاطئ، لكن هناك قارباً آخر على متنه من ثمانية إلى عشرة أشخاص انقلب.

واستجابت أطقم الطوارئ من إدارات بينها الإطفاء وشرطة سان دييجو وحرس الحدود والجمارك الأمريكية وخفر السواحل، وتوجهت إلى مكان الحادث، ووجدت قاربي صيد مقلوبين وجثثاً هامدة متناثرة على مساحة نحو 366 متراً.

وأردف البيان أن طواقم الإنقاذ عثرت على ثمانية قتلى، بينما واصلت بعض الأجهزة عملية البحث صباح أمس.

At least eight of about 18 people are dead after their panga boat capsized off the coast of Black’s Beach in San Diego, according to authorities. 9-1-1 received the report from a woman on one of two panga boats who said people were in distress. 📹: @onscenetv pic.twitter.com/sCYYuvJiyL

— Malik Earnest (@MalikEarnest) March 12, 2023