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تعليق الدراسة الحضورية اليوم بالمنشآت التدريبية في منطقتي عسير والباحة

تعليق الدراسة الحضورية اليوم بالمنشآت التدريبية في منطقتي عسير والباحة

تعليق الدراسة الحضورية اليوم بالمنشآت التدريبية في منطقتي عسير والباحة
٠٥:٥٤:٠٩ ص، الإثنين، ٢١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعلنت منطقتا عسير والباحة عن تعليق الدراسة الحضورية، اليوم الاثنين، في منشآت التدريب التقني والمهني، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

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تعليق الدراسة الحضورية في منشآت التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير

أعلنت إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير تعليق الدراسة الحضورية، اليوم الاثنين، في جميع المنشآت التدريبية التابعة لها، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حرصًا على سلامة الجميع.

وأوضحت الإدارة أن الدراسة ستكون – عن بعد – عبر “منصة التدريب الإلكتروني”.

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تقني الباحة يعلِّق الدراسة في المنشآت التدريبية

كما أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة عن تعليق الدراسة، اليوم الاثنين، في جميع المنشآت التدريبية بالمنطقة.

وبيَّنت الإدارة أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد للحالة الجوية التي تشهدها المنطقة فقد تقرر ‏استمرار تحويل التدريب الحضوري في المنشآت التدريبية بمنطقة الباحة إلى التدريب -عن بعد-، وذلك حرصًا على سلامة الجميع.

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