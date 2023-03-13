منها حفر الباطن.. تعليق الدراسة الحضورية اليوم في 4 محافظات

تواصل – واس:

أعلنت إدارات التعليم بمحافظات حفر الباطن، وظهران الجنوب، وسراة عبيدة، ورجال ألمع، تعليق الدراسة الحضورية، اليوم الاثنين، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

تعليق الدراسة الحضورية بمحافظة حفر الباطن

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن، تعليق الدراسة الحضورية، اليوم الاثنين، في مدارس الإدارة؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة “مدرستي” لجميع الطلبة والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. تعليق الدراسة الحضورية بجامعات نجران والباحة والملك خالد

تعليق الدراسة الحضورية بمحافظات تعليم ظهران الجنوب وسراة عبيدة ورجال ألمع

أعلنت إدارات التعليم بمحافظات ظهران الجنوب وسراة عبيدة ورجال ألمع، تعليق الدراسة الحضورية، اليوم الاثنين، في جميع المدارس؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد؛ وحرصًا على سلامة الجميع.

وبيَّنَت الإدارات أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة “مدرستي” لجميع الطلبة والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

اقرأ أيضًا:

تعليم الشرقية: تعليق الحضور والدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.. غدًا

تعليق الدراسة الحضورية في مدارس تعليم نجران

أعلنت إدارة تعليم منطقة نجران تعليق الدراسة الحضورية، اليوم الاثنين، في جميع المدارس للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس ومكاتب ‎تعليم مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، وخباش، ويدمة، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حرصًا على سلامة الجميع.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم منطقة نجران، جابر مدخلي، أن الدراسة ستكون – عن بعد – عبر “منصة مدرستي” للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

اقرأ أيضًا:

تعليم عسير: استمرار تعليق الحضور والدراسة عن بعد.. غدًا

تعليم الباحة يعلُّق الدارسةَ في جميع مدارس المنطقة

علَّقَت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة الدراسة الحضورية في جميع مدارس محافظات ومراكز المنطقة ولمنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم، اليوم الاثنين.

وأوضحت الإدارة، أن تعليق الدراسة جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد عن الحالة الجوية التي ستشهدها المنطقة اليوم، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرَّر أن يكون الدوام – عن بعد- عبر منصة مدرستي.

اقرأ أيضًا:

تعليق الدراسة الحضورية في النماص.. غدًا

الدراسة عن بعد في الشرقية

وكانت إدارة تعليم المنطقة الشرقية، قد أعلنت تعليق الحضور، اليوم الاثنين، وتحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.

وقالت إدارة تعليم الشرقية، في تغريدة عبر “تويتر”: “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع كإجراء احترازي تقرر تحويل الدراسة يوم غدٍ الاثنين 21 / 8 / 1444 هـ لتكون (عن بُعد) عبر منصة مدرستي بالمدارس التابعة للإدارة العامة لتعليم الشرقية لجميع الطلاب والطالبات، ومنسوبي ومنسوبات المدارس”.

اقرأ أيضًا:

الدراسة عن بُعدٍ اليوم في منطقتي نجران والباحة

تعليق الدراسة الحضورية بعسير

كما قررت إدارة تعليم عسير استمرار تعليق الدراسة الحضورية، اليوم الاثنين، بسبب التقلبات الجوية على المنطقة، وفقا لتنبيهات الأرصاد.

وقالت إدارة تعليم عسير، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.. تقرر الاستمرار في تحويل الدراسة يوم غدٍ الإثنين 21 / 8 / 1444هـ؛ لتكون عن بُعد عبر منصة مدرستي، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس والمكاتب بـ تعليم عسير”.

تعليق الدراسة الحضورية في النماص

وقررت إدارة تعليم النماص، تعليق الدراسة الحضورية لجميع مدارس الإدارة، اليوم الاثنين، بناء على تقارير الأرصاد.

وعبر “تويتر” قالت إدارة تعليم النماص: “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد فقد تقرر استمرار تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي لجميع المدارس التابعة لتعليم النماص ليوم غد الاثنين 21 / 8 / 1444هـ راجين الله السلامة للجميع”.