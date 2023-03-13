الإثنين، ٢١ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
“الأرصاد” يتوقع هطول الأمطار وجريان السيول على معظم مناطق المملكة
روسيا تلقي قنابل حارقة على مدينة أوكرانية
10 قرارات من الموارد البشرية فتحت المجال لتوظيف ربع مليون مواطن
خلال أشهر.. ميتا تستعد لتسريح 7500 من الموظفين
شبيه آيفون.. كل ما تريد معرفه عن هاتف ريلمي الجديد
شبكة لبيع النفايات في السوق السوداء بدولة عربية

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

“الأرصاد” يتوقع هطول الأمطار وجريان السيول على معظم مناطق المملكة

“الأرصاد” يتوقع هطول الأمطار وجريان السيول على معظم مناطق المملكة

“الأرصاد” يتوقع هطول الأمطار وجريان السيول على معظم مناطق المملكة
٠٣:٥٩:٥٧ ص، الإثنين، ٢١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لاتزال مهيأة بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. تحذير من “الأرصاد”: عواصف رعدية على مكة وعسير اليوم الإثنين حتى هذا التوقيت

هطول الأمطار وجريان السيول على 12 منطقة

وأكد المركز أن الأمطار تكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

وتابع أنها تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة، كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، والشرقية ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

اقرأ أيضًا:

حتى الخميس.. “الأرصاد”: استمرار هطول أمطار غزيرة على معظم مناطق المملكة

البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي.

وشمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-32 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزئيين الأوسط والجنوبي.

وتكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين على الجزئيين الأوسط والجنوبي.

وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي، ومن متوسط الموج إلى مائج على الجزئيين الأوسط والجنوبي.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. “الأرصاد” يتوقع هطول الأمطار وجريان السيول على جميع مناطق المملكة

الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-32 كم/ساعة.

تتحول تدريجياً شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزئيين الشمالي والأوسط.

وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة تتحول تدريجياً شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-36 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف تصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية.

وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية.

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم احول الطقس اخبار الطقس الأرصاد الجوية الأمطار السيول الطقس الطقس اليوم النشرة الجوية حالة الطقس حالة الطقس اليوم درجات الحرارة اليوم طقس

مواد ذات صلة

المزيد
(فيديو) يقود حارس مدرسة بالرياض إلى جائزة التميز

(فيديو) يقود حارس مدرسة بالرياض إلى جائزة التميز

٠٢:٢٤ م، السبت، ٢١ نوفمبر ٢٠١٥
معلم يخترع روبوتاً.. و«التعليم» تطلب الاستفادة من خبراته (فيديو)

معلم يخترع روبوتاً.. و«التعليم» تطلب الاستفادة من خبراته (فيديو)

١٢:٢٢ ص، السبت، ٢٩ أكتوبر ٢٠١٦
“منشآت” تنظم “أسبوع الصناعة” للتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع الصناعي

“منشآت” تنظم “أسبوع الصناعة” للتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع الصناعي

٠٧:٥٠ م، الجمعة، ٠٥ أغسطس ٢٠٢٢
بطول 28 كم.. افتتاح المرحلة الأولى من مشروع ازدواج طريق «بيشة – خميس مشيط» (صور)

بطول 28 كم.. افتتاح المرحلة الأولى من مشروع ازدواج طريق «بيشة – خميس مشيط» (صور)

١٠:٠١ م، الأثنين، ١٥ أغسطس ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *