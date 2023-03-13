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10 قرارات من الموارد البشرية فتحت المجال لتوظيف ربع مليون مواطن

10 قرارات من الموارد البشرية فتحت المجال لتوظيف ربع مليون مواطن

10 قرارات من الموارد البشرية فتحت المجال لتوظيف ربع مليون مواطن
٠٣:٠٦:١٦ ص، الإثنين، ٢١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

عززت 10 قرارات للتوطين أصدرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العام الماضي، في فتح مجال التوظيف لأكثر من ربع مليون مواطن.

10 قرارات للتوطين

وتفصيلا ساهمت هذه القرارات في دخول 250 ألف من المواطنين لسوق العمل، فيما أصدرت الوزارة 1.700 مليون وثيقة عمل حر، و77 ألف عقد عمل عن بعد.

في سياق متصل، عالجت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نحو 7 آلاف خدمة العام الماضي، فيما بلغ عدد التعاملات الكلي لطلبات الخدمات 1.009.028 طلبا، في وقت بلغ عدد الخدمات 19 خدمة، أسهمت في رفع معدل الرقمنة والإتمام للعام الماضي، وفقا لـ”الوطن”.

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خدمة تأييد التعاقد

يأتي ذلك بينما استحوذت خدمة تأييد التعاقد على إجمالي التعاملات الكلي لطلبات الخدمة البالغة 183.955 ألف طلب بنحو 18.23%، وحلت خدمة صرف بطاقة التسهيلات المرورية ثانيا بـ12.29% بإجمالي 124.010 ألف طلب، وإصدار مشهد إعاقة ثالثا بـ11.75% بإجمالي 118.590 ألف طلب.

بينما حلت خدمة طلب بطاقات تخفيض أجور الإركاب في المرتبة الرابعة بـ10.41% بإجمالي 105.049 ألف طلب، وخدمة الأجهزة الطبية خامسا بـ9.03% بإجمالي 91.146 ألف طلب.

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