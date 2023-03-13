خلال أشهر.. ميتا تستعد لتسريح 7500 من الموظفين

تواصل – فريق التحرير:

تخطط “ميتا” الشركة الأم لتطبيق التواصل الاجتماعي، “فيسبوك” لتسريح مزيد من الموظفين “في جولات متعددة خلال الأشهر المقبلة”، وفقا لتقرير حديث نشرته وول ستريت جورنال .

إلغاء عدد من الوظائف

وتابع التقرير أن شركة ميتا ستلغي الوظائف التي ستكون تقريبًا بنفس حجم العام الماضي عندما خفضت الشركة القوة العاملة بمقدار 13%.

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وتفصيلا، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن التخفيضات الجديدة – التي من المتوقع الإعلان عن الموجة الأولى منها الأسبوع المقبل – من المرجح أن تؤثر بشدة على الوظائف غير الهندسية، كما زعمت أنه من المتوقع أيضًا أن تغلق شركة ميتا بعض المشاريع.

تسريح آلاف الموظفين

في سياق متصل، يزعم تقرير لـ Insider أن “التوقع الشائع داخل الشركة هو التخلي عن 10 % تقريبًا من الموظفين، أو حوالي 7500 موظف”.

ومن من بين المشاريع الأخرى، سيتم إغلاق تلك المرتبطة ببعض الأجهزة القابلة للارتداء التي كانت قيد العمل في Reality Labs ، وقسم Meta للأجهزة والميتافيرس، .

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