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روسيا تلقي قنابل حارقة على مدينة أوكرانية

روسيا تلقي قنابل حارقة على مدينة أوكرانية

روسيا تلقي قنابل حارقة على مدينة أوكرانية
٠٣:٠٨:٢٨ ص، الإثنين، ٢١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قصف مدينة أوكرانية بالقنابل الحارقة، وظهر وميضها في السماء، رغم القصف الليلي.

استمرار العمليات العسكرية

وأظهر الفيديو، الذي سجلته كاميرا هاتف جوال، تساقط ما يبدو أنه قنابل حارقة قيل إنها في مدينة أوكرانية، ويسمع أصوات ونداءات خلال المقطع.

واستمرت العمليات العسكرية، والقصف المتبادل بين الجانبين الروسي والأوكراني، ما بين المدن الحدودية، في ظل معارك متأججة في مدينة باخموت.

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استهداف القوات الروسية

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أعلن أكثر من 1100 قتيل سقطوا في صفوف القوات الروسية خلال أقل من أسبوع في المعارك قرب باخموت،

وفي خطابه اليومي، أورد زيلينسكي أنه: “في أقل من أسبوع، بدءا من السادس من مارس، تمكنا من قتل أكثر 1100 جندي معاد في قطاع باخموت وحده”.

وأضاف أن 1500 جندي روسي أصيبوا أيضا بجروح بالغة بما يكفي لإبعادهم عن أي عمليات أخرى، كما دمرت عشرات القطع من عتاد العدو وأكثر من 10 مستودعات ذخيرة روسية.

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الجيش الروسي الحرب الروسية الأوكرانية زيلينسكي قنابل حارقة مدينة أوكرانية موسكو

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