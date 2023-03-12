الأحد، ٢٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
شاهد.. حالة مطرية غزيرة شمال الباحة
عاجل.. تحذير من “الأرصاد”: عواصف رعدية على مكة وعسير غدا حتى هذا التوقيت
مفاجآت في إصدار نظام تشغيل آيفون الجديد ios 16.4
علاج ثوري ونتائج واعدة.. لقاح للربو التحسّسي
مواقيت الصلاة ليوم الأحد.. أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء
زيلينسكي: قوات روسيا تتكبد خسائر في باخموت ومقتل 1100 في أسبوع

الرئيسية

 /

محليات

 /

شاهد.. حالة مطرية غزيرة شمال الباحة

شاهد.. حالة مطرية غزيرة شمال الباحة

شاهد.. حالة مطرية غزيرة شمال الباحة
٠٢:١٣:٢٤ ص، الإثنين، ٢١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة على أحياء شمال منطقة الباحة.

حال مطرية غزيرة في الباحة

ووثق المقطع، حالة مطرية غزيرة شمال الباحة، مساء أمس الأحد، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

اقرأ أيضا:

بالفيديو.. أمطار غزيرة وسيول شرق تيماء

توقعات حالة الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد وتصحب بنشاط في الرياح السطحية المثير للأتربة على عدة مناطق.

وتشمل الحالة، بمشيئة الله، أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد الى تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وكذلك على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية.

اقرأ أيضا:

حتى الخميس.. “الأرصاد”: استمرار هطول أمطار غزيرة على معظم مناطق المملكة

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أمطار أمطار غزيرة الباحة

مواد ذات صلة

المزيد
جازان.. استنفار أمني بحثاً عن مركبة مسروقة بداخلها طفلة

جازان.. استنفار أمني بحثاً عن مركبة مسروقة بداخلها طفلة

١١:٤٤ ص، الخميس، ١٨ مايو ٢٠١٧
أجهزة حديثة للحد من تهريب الممنوعات للموقوفين بسجون الشرقية

أجهزة حديثة للحد من تهريب الممنوعات للموقوفين بسجون الشرقية

٠١:٠٢ ص، الأربعاء، ١٠ مايو ٢٠١٧
“مدني عسير” ينقذ 3 محتجزين في جبل الشروة (صور)

“مدني عسير” ينقذ 3 محتجزين في جبل الشروة (صور)

١٠:٣٨ م، السبت، ٠٢ أغسطس ٢٠١٤
الدمام: إيقاف موظف بالصحة قبل صعود الطائرة لحمله عينة من “كورونا”

الدمام: إيقاف موظف بالصحة قبل صعود الطائرة لحمله عينة من “كورونا”

٠٦:١٠ ص، السبت، ٠١ يونيو ٢٠١٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *