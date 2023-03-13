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شبكة لبيع النفايات في السوق السوداء بدولة عربية

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شبكة لبيع النفايات في السوق السوداء بدولة عربية

شبكة لبيع النفايات في السوق السوداء بدولة عربية

شبكة لبيع النفايات في السوق السوداء بدولة عربية
٠٣:٠٠:١٠ ص، الإثنين، ٢١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت الجهات المختصة بدولة الكويت، شبكة لبيع النفايات في السوق السوداء، يديرها ظاهريا وافدون آسيويون، ويرأسها كويتي بشكل فعلي، ويعمل في إحدى أفرع محافظات البلدية.

تفكيك الشبكة

وحسب وسائل إعلام محلية، نجح مفتشو بلدية الكويت، بعد عملية رصد استمرت أشهراً، في توقيف أفراد الشبكة.

وبعد التدقيق على بيانات العمالة المضبوطة تمت إحالتها إلى الإدارة المختصة في وزارة الداخلية التي قامت بدورها بإجراء تحقيق أولي.

وظهر من خلال الفيديوهات والصور في هواتف المضبوطين، تفاصيل عملهم ومحادثاتهم مع موظف البلدية الذي يقوم بتشغيلهم.

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فرز النفايات

وتبيّن أن العصابة مسيطرة على سوق فرز النفايات، وتحديداً “الكرتون”، إذ يقوم عمال النظافة بالفرز والتجميع ومن ثم التحميل في شاحنات كبيرة، وبعد ذلك البيع في السوق السوداء، حسب “الراي”.

وجرى سؤال العمال المضبوطين عن المسؤول عن هذه التجارة، الذين أفصحوا عن أسماء من يوجّههم، وعن المبالغ التي يتقاضونها شهرياً والتي تصل إلى 600 دينار لكل شاحنة شهرياً.

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أخبار الكويت بلدية الكويت دولة عربية شبكة لبيع النفايات عصابات

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