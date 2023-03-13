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شبيه آيفون.. كل ما تريد معرفه عن هاتف ريلمي الجديد
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شبيه آيفون.. كل ما تريد معرفه عن هاتف ريلمي الجديد

شبيه آيفون.. كل ما تريد معرفه عن هاتف ريلمي الجديد

شبيه آيفون.. كل ما تريد معرفه عن هاتف ريلمي الجديد
٠٣:٠٢:٣٣ ص، الإثنين، ٢١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت شركة ريلمي المتخصصة في الأجهزة التكنولوجية والهواتف المحمولة، عن تصميم هاتفها الجديد، الذي يشبه تصميم هواتف آيفون الأمريكية الشهيرة لشركة أبل.

مواصفات هاتف ريلمي 

وقال الشركة إن: الهاتف يأتي بهيكل مقاوم للماء والغبار، محمي بإطار معدني متين، أبعاده (165.6/75.9/7.9) ملم، وزنه 189.5 جرام.

ويتضمن الهاتف شاشت IPS LCD بمقاس، 6.72 بوصة، أبعادها “20:9″، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 392 شمعة/م تقريبا، حسب “sawtbeirut”.

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إمكانات متميزة

وجاءت الكاميرا الأساسية له بعدستين بدقة (64+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية أتت بدقة 8 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

ودعمته Realme بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واط.

ويضمن الأداء الممتاز له نظام تشغيل Android 13 مع واجهات Realme UI 4.0، ومعالج Mediatek Helio G88، ومعالج رسوميات Mali-G52 MC2، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

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