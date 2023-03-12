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عاجل.. تحذير من “الأرصاد”: عواصف رعدية على مكة وعسير غدا حتى هذا التوقيت
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عاجل.. تحذير من “الأرصاد”: عواصف رعدية على مكة وعسير غدا حتى هذا التوقيت

عاجل.. تحذير من “الأرصاد”: عواصف رعدية على مكة وعسير غدا حتى هذا التوقيت

عاجل.. تحذير من “الأرصاد”: عواصف رعدية على مكة وعسير غدا حتى هذا التوقيت
٠٢:٠٩:١٩ ص، الإثنين، ٢١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تحذيرا، يتوقع -بمشيئة الله- هبوب عواصف رعدية مصحوبة بأمطار على منطقتي مكة المكرمة وعسير.

مكة المكرمة

وتوقع “الأرصاد” هبوب عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، على منطقة مكة المكرمة، وتشمل العرضيات، ويصحبها نشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وسيول، وانعدام في الرؤية.

وتستمر الحالة من الساعة الواحدة صباحان وحتى الساعة العاشرة مساء.

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منطقة عسير

ونبه “الأرصاد” عن تكون عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاط في الرياح السطحية وانعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

وتشمل مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة، وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

تعليق الدراسة

وفي السياق ذاته، قررت إدارة تعليم النماص، أمس الأحد، تعليق الدراسة الحضورية لجميع مدارس الإدارة، وذلك اليوم الإثنين، بناء على تقارير الأرصاد.

تحويل الدراسة عن بعد

وعبر “تويتر” قالت إدارة تعليم النماص: “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد فقد تقرر استمرار تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي لجميع المدارس التابعة لتعليم النماص ليوم غد الاثنين 21 / 8 / 1444هـ راجين الله السلامة للجميع”.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم أمطار مكة تحذير من الأرصاد تعليق الدراسة توقعات الأرصاد حالة الطقس منطقة عسير

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