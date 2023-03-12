مفاجآت في إصدار نظام تشغيل آيفون الجديد ios 16.4

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أعلنت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل طرح النسخة التجريبية الثالثة من الإصدار 16.4 لنظام تشغيل الأجهزة الذكية آي.أو.إس والتي تحتوي على مجموعة كبيرة من الخصائص والمزايا الجديدة والفريدة.

نظام تشغيل آيفون الجديد

ولفت موقع “سي نت دوت كوم” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن هذه الخطوة تعني أن طرح الإصدار الجديد رسمياً لجميع المستخدمين بات قريباً.

النسخة التجريبية الثالثة لنظام تشغيل آيفون، تضم مجموعة من التحديثات مثل إضافة المزيد من الرموز التعبيرية، وتحديث آبل ميوزيك وآبل بودكاست.

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وتتوافر الخصائص الجديدة حالياً للمستخدمين المشتركين في “برنامج بيتا سوفت وير” لشركة آبل.

نصيحة بعدم التحديث حالياً

ويوضح الخبراء، أن الخصائص الجديدة يمكن أن تكون ممتعة، لكن من الأفضل عدم تنزيل النسخة التجريبية على الجهاز الرئيسي للمستخدم بسبب احتمال ظهور مشكلات، كما هو معتاد في أي نسخة تجريبية من أي تطبيق.

وتتضمن النسخة التجريبية الثالثة تحديثاً لخدمة التوثيق والحماية المعروفة باسم آبل آي.دي، حيث يتم ربط كافة حسابات المستخدم المختلفة في خدمة آبل أي.دي بحيث يستطيع التنقل بين الحسابات المختلفة بسهولة على نفس الجهاز.

الإصدار الجديد لنظام التشغيل يضم أيضا 31 رمزاً تعبيرياً جديداً منذ إضافتها إلى النسخة التجريبية الأولى من الإصدار الجديد.

تعديل واجهة المستخدم

في سياق متصل، تم تعديل واجهة المستخدم لخدمة آبل ميوزيك في النسخة التجريبية الجديدة بدرجة بسيطة. فعندما يضيف المستخدم أغنية إلى قائمة التشغيل، تظهر لافتة صغيرة بالقرب من زر شاشة المستخدم بدلاً من ظهور شاشة كاملة للتطبيق.

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