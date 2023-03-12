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علاج ثوري ونتائج واعدة.. لقاح للربو التحسّسي
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علاج ثوري ونتائج واعدة.. لقاح للربو التحسّسي

علاج ثوري ونتائج واعدة.. لقاح للربو التحسّسي

علاج ثوري ونتائج واعدة.. لقاح للربو التحسّسي
٠٢:٠٨:٠٥ ص، الإثنين، ٢١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

توصل باحثون يفرنسيون، إلى نتائج جيدة تمهد الطريق للانتقال إلى مرحلة التجارب السريرية، في تطوير لقاح ضد الربو التحسّسي.

ما هو الربو التحسسي

الربو التحسسي هو نوع من الربو ينشأ ويتفاقم بالتعرض لمسببات الحساسية، وبينها حبوب الطلع والعفن وشعر الحيوانات وغيرها، كما يتطور هذا المرض في سن مبكرة او في وقت متقدم من العمر، حسب “القبس”.

يصيب ملايين البشر

ويمكن لهذا اللقاح أن يحسن الحياة اليومية لملايين البشر، حيث ذكر المعهد الفرنسي للصحة والأبحاث الطبية في بيان أنه بصدد مناقشة حيثيات التجارب السريرية على البشر، مع الشركاء المعنيين قريبا، حسب مجلة ليكسبرس الفرنسية.

وتعد النتائج الأولية مهمة للغاية وفق باحثي المعهد، ذلك أن 340 مليون شخص حول العالم مصابون بالربو، بينما يعاني نصفهم من الربو التحسسي.

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أعراض الربو التحسسي

وحسب مجلة SELF  الأمريكية، تتشابه أعراض الربو التحسسي مع أعراض أنواع أخرى من الربو. وقد تشمل الأعراض ما يلي:

– السعال المتكرر في الليل خاصة

– ضيق في التنفس

– صعوبة في النوم

– ألم الصدر

– صوت صفير أثناء التنفس

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