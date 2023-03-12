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وفاة الشيخ سليمان أحمد الملحم عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة الإمام

وفاة الشيخ سليمان أحمد الملحم عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة الإمام

وفاة الشيخ سليمان أحمد الملحم عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة الإمام
٠١:٢٢:٠٦ ص، الإثنين، ٢١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء أمس الأحد، الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان أحمد الملحم عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

وفاة الشيخ سليمان الملحم

وسيصلى على الشيخ سليمان أحمد الملحم، رحمه الله، ظهر اليوم الاثنين في جامع الجوهرة البابطين بحي الياسمين بالرياض.

وتفاعل المغردون عبر وسم “#سليمان_أحمد_الملحم”، داعين له بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه الله فسيح جناته.

مغردون ينعون الشيخ الملحم

وقال د. سعد الخثلان رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية “إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي زميلنا في قسم الفقه بكلية الشريعة الفقيه د. سليمان أحمد الملحم، وقد زاملته سنين طويلة وعرفته بصدق الديانة مع عقل وافر وحسن خلق وعلم غزير .. نعزي أنفسنا بفقد أبي أحمد ونعزي أولاده وأسرته ومحبيه.. اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وارفع درجته في المهديين”.

وغرد سعيد العتيبي قائلا: “اللهّم اغفرله وارحمه واعفُ عنه وأكرم نزلهُ ووَسع مدخله وَاغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا والذنوب كما نقيتَ الثوبَ الأبيض من الدنس، نسأل الله القدير أن يسكنه جنات النعيم وأموات المسلمين، الله يحسن عزاهم ويجبر مصابهم ويعظم أجرهم ويلهمهم الصبر”.

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