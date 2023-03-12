زيلينسكي: قوات روسيا تتكبد خسائر في باخموت ومقتل 1100 في أسبوع

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء أمس الأحد، إن: أكثر من 1100 قتيل سقطوا في صفوف القوات الروسية خلال أقل من أسبوع في المعارك قرب باخموت،

استهداف القوات الروسية

وفي خطابه اليومي، أورد زيلينسكي أنه: “في أقل من أسبوع، بدءا من السادس من مارس، تمكنا من قتل أكثر 1100 جندي معاد في قطاع باخموت وحده”.

وأضاف أن 1500 جندي روسي أصيبوا أيضا بجروح بالغة بما يكفي لإبعادهم عن أي عمليات أخرى، كما دمرت عشرات القطع من عتاد العدو وأكثر من 10 مستودعات ذخيرة روسية، حسب وسائل إعلام.

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وفي سياق مواز، فجر الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي، مارتن شولتز، مفاجأة حيث كشف عن سر منع أوكرانيا من الحصول على عضوية الاتحاد.

هناك شكوك بشأن الانضمام السريع لأوكرانيا

وأوضح أن السياسة الخارجية لبولندا والمجر تعيق انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن لديه شكوكًا بشأن الانضمام السريع لأوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وأضاف حسب “روسيا اليوم”، أنه لا يمكن خفض معايير العضوية في الاتحاد الأوروبي ولأسباب سياسية، من الصعب دخول أوكرانيا للاتحاد.