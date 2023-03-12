مواقيت الصلاة ليوم الأحد.. أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الإثنين 21 شعبان 1444 هجرية، الموافق 13 مارس 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:32 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:18، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:25 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:11 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الاثنين 21 شعبان 1444هـ كالتالي:
اقرأ أيضاً:
أطفال أبهروا المارة بالصلاة في وقتها (فيديو)
مواقيت الصلاة ليوم الاثنين
○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:16
المدينة – 5:15
الرياض – 4:47
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:31
المدينة – 12:33
الرياض – 12:04
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:55
المدينة – 3:56
الرياض – 3:28
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:30
المدينة – 6:30
الرياض – 6:02
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:00
المدينة – 8:00
الرياض – 7:32
اقرأ أيضاً:
حوار أبوي مع طفل في طريقه للمسجد.. ماذا قال عن الصلاة؟