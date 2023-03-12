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تكون السموم.. الخضيري يحذر من هذه العادة
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تكون السموم.. الخضيري يحذر من هذه العادة

تكون السموم.. الخضيري يحذر من هذه العادة

تكون السموم.. الخضيري يحذر من هذه العادة
١٢:٥٤:٤٠ ص، الإثنين، ٢١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذر أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، من غسل الحبوب والبهارات والمكسرات بالماء، تجنبا لتكون السموم الغذائية.

نمو الفطريات

وقال الخضير، عبر “تويتر”: “معظم دراسات التسمم الغذائي والعفن تحذّر من غسل الحبوب والبهارات والمكسرات بالماء لان ذلك يزيد عامل الرطوبة ثم العفن ونمو الفطريات مما يسبب تكوّن السموم الغذائية”.

وأضاف في تغريدته: “يكفي تنقيتها ويمكن نفخها بالهواء فقط دون غسلها بالماء واعادة التجفيف لا يعيد جفافها لانها حبوب وبذور لا تقبل الرطوبة”.

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الهيئات المختصة

وفي وقت سابق، وصف الخضيري من يتحدثون عن الألبان والأجبان، ويدّعون أنها مليئة بالهرمونات، بأنهم “جهلة”، ويتكلمون عن بلد آخر غير المملكة.

وقال الخضيري على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “الكثير من الجهلة يحذّرون من الألبان والأجبان ويزعمون أنها مليئة بالهرمونات ووو…الخ.

وتابع: “وكأننا في بلد متخلّف وجزيرة نائية ما عندنا هيئة الغذاء والدواء، وما عندنا جهات حكومية تضبط وتنّظم”، واصفًا هؤلاء بأنهم ربما يقصدون بلدًا آخر!

الكلمات الدلالية:
السموم الغذائية دراسات علمية غسل الحبوب والبهارات فهد الخضيري

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