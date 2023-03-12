“فليغيرن خلق الله”.. كندا توقف طالبا اعترض على اختلاط الفتيان بالفتيات

تواصل- فريق التحرير:

منعت السلطات الكندية، طالبا في إحدى المدارس من متابعة الدراسة حتى نهاية العام.

توقيف طالب كندي:

وبحسب ما تناقلته وسائل إعلام فقد تم توقيف الطالب من قبل الشرطة، وذلك بسبب انتقاده لاستخدام الفتيان لحمامات الفتيات.

كما أكد الطالب لإدارة المدرسة في اعتراضه، أنه لا يعترف إلا بوجود جنسين فقط.

تحويل الجنس بعمليات جراحية:

وقبل أيام قررت الحكومة الكندية برئاسة جاستن ترودو، تشجيع الراغبين في إجراء عمليات جراحية لتحويل الجنس، عبر منحهم مبالغَ مالية كبيرة.

وقالت الحكومة إنه ابتداءً من 1 يوليو المقبل، سيتلقى كلّ موظف متحوّل جنسيًا مزايا صحية تصل إلى 75 ألف دولار لإجراءات “تأكيد الجنس”، وذلك بالنسبة لموظفي الخدمة العامة الفيدرالية المتحولين جنسيًا.

ونقلت صحف كندية أن شركة “كندا لضمان الحياة”، التي تدير خطة الرعاية الصحية للخدمة العامة (PSHCP)، ستنطلق في تغطية التدخلات “الضرورية طبيًا”.

وأضافت أن ذلك سيكون للأشخاص الذين قرروا إجراء عملية تحويل الجنس غير المشمولة بخطة الرعاية الصحية الإقليمية الخاصة بهم.

كما أوضحت أن الرعاية المؤكدة للجنس تشمل عمليات جراحية لتغيير الجنس، وعلاجات هرمونية لمساعدة الأفراد على ملائمة هويتهم الجنسية الجديدة مع أجسامهم.

شروط محددة

وفرضت PSHCP شروطاً محددة للحصول على “منحة” التحول الجنسي، ومنها:

1 – أن يكون لدى الشخص نموذج طلب تأكيد جنسي معتمد.

2 – يبلغ من العمر أكثر من 18 عامًا.

3 – استخدم جميع التغطية الصحية المتاحة في المقاطعة

غضب الشارع الكندي

وأثار قرار حكومة جاستن ترودو، غضب الكنديين، الذين توجّهوا إلى موقع “تويتر” للتغريد والتعبير عن رفضهم لهذا الإجراء، حيث اعترض الكنديون على الدعم المخصص للمتحولين جنسيًا.

وقالوا إن الحكومة لم ترصد مبالغ مماثلة لأمراض القلب والسكري والسرطان والضغط والكلى والكبد والربو، رغم أنها أشد حاجة للدعم.

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