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اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية.. 37 مادة تنظيمية
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اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية.. 37 مادة تنظيمية

اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية.. 37 مادة تنظيمية

اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية.. 37 مادة تنظيمية
١٢:٥٤:٣٢ ص، الإثنين، ٢١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

اعتمد وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، بناء على نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية.

أهداف نظام المعالجات التجارية

ويهدف نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية إلى حماية الصناعة المحلية في المملكة من الضرر الناتج عن الواردات المغرقة والمدعومة، والوقاية من الضرر الناتج عن الزيادة في الواردات، عبر فرض تدابير ضد هذه الواردات، والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لإجراءات المعالجات التجارية.

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سبعة وثلاثون مادة تنظيمية

كما يتكون النظام من سبعة وثلاثين مادة تنظيمية، موزّعة على اثني عشر فصلاً، تتعلّق بالتدابير النهائية والمؤقتة، بالإضافة إلى الشكاوى والتحقيقات والمراجعات، ومكافحة التحايل وغير ذلك من مواد.

الجدير بالذكر أن نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية يساعد في تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، وجذب استثمارات نوعية وصناعات جديدة تسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية التجارة الدولية اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية وزارة التجارة

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