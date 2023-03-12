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لعدد من التخصصات.. مؤسسة مسك تعلن توفر وظائف شاغرة بالرياض
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لعدد من التخصصات.. مؤسسة مسك تعلن توفر وظائف شاغرة بالرياض

لعدد من التخصصات.. مؤسسة مسك تعلن توفر وظائف شاغرة بالرياض

لعدد من التخصصات.. مؤسسة مسك تعلن توفر وظائف شاغرة بالرياض
١٢:٥٤:١٨ ص، الإثنين، ٢١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مؤسسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز  – مسك، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍة من التخصصات؛ للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. موظف إداري.
  2. أخصائي تطوير أعمال – إنتاج.
  3. مدير المشروع – المجتمعات.
  4. مدير المشروع – LMS.
  5. مدير العمليات.
  6. ضابط إنتاج.
  7. مدير المجموعة.
  8. مدير أول تجاري.
  9. مدير المشروع أول.
  10. والمزيد …

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عن المؤسسة:

  • مسك الخيرية هي مؤسسة غير ربحية أسسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز عام 2011م ؛ للتشجيع على التعلم وتنمية المهارات القيادية لدى الشباب؛ من أجل مستقبل أفضل في المملكة العربية السعودية، تدعم “مسك الخيرية” تمكين الشباب السعودي في ثلاثة ركائز أساسية للمعرفة، وهي الثقافة والتعليم وريادة الأعمال، حيث تساهم هذه الركائز في دفع عجلة التقدم من خلال تمكين الشباب من التعلم كوسيلة للتطوير والتقدم في الأعمال التجارية والجوانب التقنية والأدبية والثقافية والاجتماعية.

طريقة التقديم:

أوضحت المؤسسة أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 12 مارس 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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