جنرال موتورز تدرس استخدام ChatGPT في المركبات

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قال سكوت ميلر، نائب الرئيس التنفيذي لشركة جنرال موتورز العملاقة إن: ChatGPT سيدخل في كل شيء، كاشفا عزم الشركة استخدامه في مركباتها، ضمن تعاونها الموسع مع “مايكروسوفت”.

ميزات جديدة

وشرح ميلر إنه يمكن استخدام روبوت الدردشة للوصول إلى معلومات حول كيفية استخدام ميزات السيارة الموجودة عادة في دليل المالك، أو وظائف خاصة بالبرنامج مثل رمز فتح باب المرآب وغيرها، حسب “CNBC عربية”.

قال متحدث باسم جنرال موتورز: “هذا التحول لا يتعلق فقط بقدرة واحدة مثل تطور الأوامر الصوتية، ولكن يعني أن العملاء يمكن أن يتوقعوا أن تكون سياراتهم المستقبلية أكثر قدرة وحديثة بشكل عام بفضل التقنيات الناشئة”.

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وفي يناير الماضي، أعلنت “جنرال موتورز”، صانعة السيارات الأمريكية، أن أول سيارة “كروفيت” الكهربائية ستكون متاحة في وقت لاحق هذا العام، حيث تتميز بـ7 مزايا رئيسة.