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جنرال موتورز تدرس استخدام ChatGPT في المركبات
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جنرال موتورز تدرس استخدام ChatGPT في المركبات

جنرال موتورز تدرس استخدام ChatGPT في المركبات

جنرال موتورز تدرس استخدام ChatGPT في المركبات
١٢:٣٠:٥٨ ص، الإثنين، ٢١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال سكوت ميلر، نائب الرئيس التنفيذي لشركة جنرال موتورز العملاقة إن: ChatGPT سيدخل في كل شيء، كاشفا عزم الشركة استخدامه في مركباتها، ضمن تعاونها الموسع مع “مايكروسوفت”.

ميزات جديدة

وشرح ميلر إنه يمكن استخدام روبوت الدردشة للوصول إلى معلومات حول كيفية استخدام ميزات السيارة الموجودة عادة في دليل المالك، أو وظائف خاصة بالبرنامج مثل رمز فتح باب المرآب وغيرها، حسب “CNBC عربية”.

قال متحدث باسم جنرال موتورز: “هذا التحول لا يتعلق فقط بقدرة واحدة مثل تطور الأوامر الصوتية، ولكن يعني أن العملاء يمكن أن يتوقعوا أن تكون سياراتهم المستقبلية أكثر قدرة وحديثة بشكل عام بفضل التقنيات الناشئة”.

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7 مزايا بسيارة “كروفيت” الكهربائية

وفي يناير الماضي، أعلنت “جنرال موتورز”، صانعة السيارات الأمريكية، أن أول سيارة “كروفيت” الكهربائية ستكون متاحة في وقت لاحق هذا العام، حيث تتميز بـ7 مزايا رئيسة.

1 – السعر يبدأ من 104 آلاف دولار.

2 – تأتي السيارة بـ14 لونًا خارجيًا يمكن للمشترين الاختيار من بينها.

3 – ستصبح “إي-راي” أسرع سيارة “كروفيت” تم إنتاجها، إذ يمكنها التسارع من الصفر إلى 60 ميلاً في الساعة (96 كيلومترًا في الساعة) خلال 2.5 ثانية.

4 – تعمل السيارة بنظام هجين بقوة إجمالية 665 حصانًا، من خلال محرك كهربائي وآخر “في 8” سعة 6.2 لتر.

5 – تتميز السيارة ببطارية ليثيوم أيون 1.9 كيلوواط-ساعة.

6 – جميع طرازات 2024 تستفيد من تقنية مساعدة السائق المحدثة.

7 – تشمل السيارة نظام المساعدة في الحفاظ على المسار، والتنبيه من الاصطدام الأمامي.

الكلمات الدلالية:
سيارات كهربائية شات جي.بي.تي شركة جنرال موتورز شركة مايكروسوفت

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