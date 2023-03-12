انهيار سقف مدرسة أثناء تواجد التلاميذ في محافظة ذي قار العراقية (فيديو)

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لانهيار سقف مدرسة في محافظة ذي قار العراقية.

انهيار سقف مدرسة:

ونشرت أيضا وسائل إعلام مقطع فيديو عن واقعة الانهيار، ما أثار الرعب في نفوس الطلاب أثناء سقوط السقف.

وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ونشطاء عراقيون ” أين تذهب المبالغ الضخمة التي ترصدها الحكومة لأجل الصيانة والإعمار”.

انهيار سقف آخر:

وفي وقت سابق توفيت طالبة لبنانية تبلغ من العمر 16 عامًا وأصيب طالبة أخرى، على إثر انهيار سقف أحد الفصول الدراسية داخل مدرسة، في منطقة جبل محسن، بمدينة طرابلس شمال لبنان.

وقالت وسائل إعلام محلية حينها ، إن انهيار سقف في المدرسة أدى إلى وفاة الطالبة ماغي محمود (16 عاماً)، وإصابة الطالبة شذى درويش (16 عاماً)، بكسور وجروح في ظهرها، ووصفت حالتها الصحية بالمستقرة.

وهرعت فرق الإسعاف إلى المكان، وتم نقل الجثة والجريحة إلى المستشفى الحكومي في طرابلس.

🔻بالفيديو || المتداول انهيار سقف مدرسة متهالك اثناء تواجد التلاميذ في محافظة ذي قار pic.twitter.com/lEVPHdQ3Ke — الأحداث العراقية (@RAlahdath) March 12, 2023

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