تأجيل إطلاق أول صاروخ مصنوع بطابعة ثلاثية الأبعاد

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بعد تنفيذ أول صاروخ فضائي صنع بالطباعة ثلاثية الأبعاد، من كاب كانافيرال بولاية فلوريدا الأمريكية، وكان من المزمع إطلاقه، جرى تأجيل الإطلاق بسبب مشكلات تقنية.

تأجيل الإطلاق

وطورت شركة “ريلاتيفيتي سبيس” الصاروخ الذي يحمل اسم “تيران 1″، كانت محركات الصاروخ غير المأهول في طور التشغيل عندما أجبرت مشكلة تتعلق “بالأتمتة”، الشركة على وقف عملية الإطلاق.

وكتبت الشركة: “قدم الفريق كل ما لديه اليوم وسنفعل الشيء نفسه في المحاولة التالية”، مؤكدة أنها ستنشر مزيدا من المعلومات عن موعد محاولة الإطلاق الجديدة، حسب “الاقتصادية”.

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اختبار الصاروخ

وتهدف هذه الرحلة التجريبية الأولى إلى إثبات قدرة الصاروخ على مقاومة ضغط الإقلاع وجمع أكبر قدر ممكن من البيانات من أجل مواصلة تطوير هذه الصواريخ الأقل كلفة والأسهل تصنيعا، حسب الشركة.

وصنع 85% من كتلة الصاروخ بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وتتطلع الشركة إلى أن ترفع هذه النسبة إلى 95 %، والفوائد كثيرة وعلى رأسها تقليل التكاليف وتبسيط عملية التصنيع مع تأمين أكبر قدر من المرونة.