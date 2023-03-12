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تعليم الشرقية: تعليق الحضور والدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.. غدًا
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تعليم الشرقية: تعليق الحضور والدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.. غدًا

تعليم الشرقية: تعليق الحضور والدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.. غدًا

تعليم الشرقية: تعليق الحضور والدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.. غدًا
١٠:٥١:٠٣ م، الأحد، ٢٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة تعليم المنطقة الشرقية، تعليق الحضور غدًا الاثنين، وتحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.

الدراسة عن بعد في الشرقية

وقالت إدارة تعليم الشرقية، في تغريدة عبر “تويتر”: “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد،وحرصاً على سلامة الجميع كإجراء احترازي تقرر تحويل الدراسة يوم غدٍ الاثنين 21 / 8 / 1444 هـ لتكون (عن بُعد) عبر منصة مدرستي بالمدارس التابعة للإدارة العامة لتعليم الشرقية لجميع الطلاب والطالبات، ومنسوبي ومنسوبات المدارس “.

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توقعات حالة الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد وتصحب بنشاط في الرياح السطحية المثير للأتربة على عدة مناطق.

وتشمل الحالة، بمشيئة الله، أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد الى تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وكذلك على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية التقلبات الجوية الدراسة عن بعد الشرقية المنطقة الشرقية تعليم الشرقية

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