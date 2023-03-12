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رئيس وزراء العراق السابق يكشف عن مفاجأة بشأن جثة “صدام حسين”
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رئيس وزراء العراق السابق يكشف عن مفاجأة بشأن جثة “صدام حسين”

رئيس وزراء العراق السابق يكشف عن مفاجأة بشأن جثة “صدام حسين”

رئيس وزراء العراق السابق يكشف عن مفاجأة بشأن جثة “صدام حسين”
١٠:٥٠:٥٦ م، الأحد، ٢٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

قال رئيس الوزراء العراقي السابق، مصطفى الكاظمي، إنه شاهد جثة الرئيس الراحل صدام حسين مرمية بين منزله وبيت نوري المالكي في المنطقة الخضراء بعد إعدامه على يد السلطات العراقية.

وأوضح الكاظمي خلال مقابلة مع صحيفة “الشرق الأوسط”، نشرت اليوم الأحد، أنه رأى حينها مجموعة من الحرس متجمعين، فطلبت منهم الابتعاد عن الجثة احتراما لحرمة الميت.

سلمتها إلى قبيلته

وقال: “أحضروها إلى جانب منزلي ومنزل نوري المالكي، لكن الأخير أمر ليلا بتسليمها إلى أحد شيوخ عشيرة الندا، (عشيرة صدام)، فاستلموها ثم دفنت في مدينة تكريت”.

داعش نبش قبره

وتابع: “بعد 2012 عندما سيطر تنظيم داعش على المنطقة تم نبش قبر صدام، ما أدى إلى نقل الجثة لمكان سري لا يعرفه أحد حتى الآن، كما تم العبث بقبور أولاده”.

وكان صدام قد دفن داخل قاعة استقبال كان قد بناها هو نفسه في بلدة العوجة من دون ضجة.

ولاحقا، صار مقصدًا لأهل قريته وأقربائه حتى للرحلات المدرسية وبعض الشعراء الذين كانوا يأتون ويلقون قصائد في رثائه.

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الكلمات الدلالية:
اعدام صدام حسين العراق صدام حسين مصطفى الكاظمي

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