الاتحاد الأوروبي يطلب من “ماسك” زيادة عدد موظفي تويتر.. ماذا يحدث؟

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طلب الاتحاد الأوروبي من الملياردير الأمريكي إيلون ماسك توظيف المزيد من المشرفين للبحث في شكاوى المستخدمين.

مشكلة موظفي تويتر

وعلق الخبير التقني سالم الحربي على ذلك بقوله في تغريدة عبر “تويتر”: “الاتحاد الأوروبي طلب من إيلون ماسك توظيف المزيد من المشرفين البشريين ومدققي الحقائق لمراجعة المشاركات على تويتر”.

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وأضاف الحربي “نقلا عن أربعة أشخاص على دراية بالمحادثات بين ماسك والمديرين التنفيذيين لتويتر والمنظمين في بروكسل فإن فصل الموظفين أثر كثيرا فيما يتعلق بدعم تويتر، والرد على رسائل المستخدمين وشكاواهم يتأخر كثيرا”.

شكاوى المستخدمين تتزايد

وتابع الحربي “لو توقف حسابك أو لو تعرض لاخترق أو لو واجهت مشاكل في تويتر، فإن الدعم سوف يتأخر كثيراً حتى يرد عليك عكس ما كان يحدث في السابق قبل استحواذ إيلون ماسك على الشركة”.

وختم سالم الحربي بقوله “قبل إدارة إيلون ماسك للشركة كان الرد في حدود أو خلال ساعة وأقصى شيء 24 ساعة، لكن الآن الانتظار يستمر إلى 5 أيام وأحياناً إلى 10 أيام بخصوص الحسابات المخترقة أو الموقوفة”.

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