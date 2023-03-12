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“ونعوذ بك من فُجاءة نقمتك”.. وفاة مغنى شهير أثناء حفل غنائي
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“ونعوذ بك من فُجاءة نقمتك”.. وفاة مغنى شهير أثناء حفل غنائي

“ونعوذ بك من فُجاءة نقمتك”.. وفاة مغنى شهير أثناء حفل غنائي

“ونعوذ بك من فُجاءة نقمتك”.. وفاة مغنى شهير أثناء حفل غنائي
١٠:٣٤:٤٨ م، الأحد، ٢٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل-فريق التحرير

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وتداولته أيضا وسائل إعلام يوثق سقوط مفاجيء لمغني الراب الشهير “كوستا تيتش”.

مغني الراب “كوستا تيتش”:

وبحسب ما تم تداوله فقد أظهر مقطع الفيديو، وفاة مغني الراب الجنوب إفريقي”كوستا تيتش” على المسرح أمام الجمهور خلال إحيائه حفلا في مهرجان “ألترا ميوزك” جنوب إفريقيا.

وقد ظهر مغني الراب، وكأنه يتعثر ويسقط على أرض المسرح أثناء حفلته، قبل أن يساعده آخرون للوقوف على قدميه.

كما ظهر المغني في اللقطات التالية وهو يواصل الغناء، قبل أن يسقط مرة ثانية مغشيا عليه، حيث تمت محاولة لإنعاشه.

وقد أعلنت وفاته بعد نقله إلى المستشفى ، من دون الكشف عن سببها حتى اللحظة.

وفاة لاعب شهير:

وقبل أيام وثق مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي وفاة مفاجئة لمدافع شهير أثناء مبارة لكرة القدم في ساحل العاج.

وأكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي وفاة مدافع منتخب ساحل العاج مصطفى سيلا”، البالغ من العمر 21 عاما، جراء تعرضه لوعكة داخل الملعب خلال مباراة “راسينغ أبيدجان” أمام “سول أف سي”.

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أخبار الفن منوعات وفاة لاعب وفاة مغن

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