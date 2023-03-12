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“إذا دخلت العقارب ترى الخير قارب”.. الزعاق يتوقع أجواءً ربيعية تستمر حتى نهاية رمضان
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“إذا دخلت العقارب ترى الخير قارب”.. الزعاق يتوقع أجواءً ربيعية تستمر حتى نهاية رمضان

“إذا دخلت العقارب ترى الخير قارب”.. الزعاق يتوقع أجواءً ربيعية تستمر حتى نهاية رمضان

“إذا دخلت العقارب ترى الخير قارب”.. الزعاق يتوقع أجواءً ربيعية تستمر حتى نهاية رمضان
١٠:٤٣:٣١ م، الأحد، ٢٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية، د. خالد بن صالح الزعاق، إن الأيام الحالية تشهد موسم ما يعرف بـ”خيرية العقارب” وهي أجواء ربيعية تستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

تبادل المنفعة

وشرح الزعاق أن هذه الأجواء المعتدلة يتخللها هجمات برد متقطعة، ولهذا سميت بالعقارب، والعامة يقولون: “إذا دخلت العقارب ترى الخير قارب”، وكذلك فإنه موسم تبادل المنفعة بين البادية والحاضرة والبحارة.

الأمطار الصيفية

ولفت الخبير إلى أن موسم العقارب يدخل في حيز الأمطار الصيفية، وأمطاره منبتة للحمض والحنظل، وبانتهاء العقارب نودع الشتاء، ونستقبل الأجواء الصيفية.

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انخفاض درجات الحرارة

وفي وقت سابق، حذر الزعاق من خطورة الانخداع بالطقس الدافئ، متوقعاً انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام القليلة المقبلة، بمشيئة الله.

وقال د. خالد الزعاق، في مقطع فيديو عبر “تويتر”: “لا يغركم الدفء المعاش، ترانا في موسم بياع الخبل عباته”.

مواسم العرب

وأضاف “أن مواسم العرب تنقسم إلى قسمين مواسم امتزاجية وانفصالية، والأولى تعيش داخل الفصل الواحد، أما الانفصالية فهي الفاصلة بين الفصول بما يسمى بالربيع والخريف.

الكلمات الدلالية:
الامطار الصيفية حالة الطقي في رمضان خالد الزعاق موسم العقارب

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