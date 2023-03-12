الأحد، ٢٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
تعليم الشرقية: تعليق الحضور والدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.. غدًا
رئيس وزراء العراق السابق يكشف عن مفاجأة بشأن جثة “صدام حسين”
“إذا دخلت العقارب ترى الخير قارب”.. الزعاق يتوقع أجواءً ربيعية تستمر حتى نهاية رمضان
تحتَ رعايةِ خادمِ الحرمين.. وزير الموارد البشرية يُكرِّم روَّادَ العمل الاجتماعي الفائزين بجائزة الأميرة صيتة
“ونعوذ بك من فُجاءة نقمتك”.. وفاة مغنى شهير أثناء حفل غنائي
الاتحاد الأوروبي يطلب من “ماسك” زيادة عدد موظفي تويتر.. ماذا يحدث؟

الرئيسية

 /

الفيديو

 /

مشردون وسكارى ومدمنو مخدرات في شوارع العاصمة الأمريكية (فيديو)

مشردون وسكارى ومدمنو مخدرات في شوارع العاصمة الأمريكية (فيديو)

مشردون وسكارى ومدمنو مخدرات في شوارع العاصمة الأمريكية (فيديو)
١٠:٢٠:٥٠ م، الأحد، ٢٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

في مشاهد بدت مألوفة مؤخرا، ازدادت ظاهرة وجود المشردين والمدمنين في شوارع أمريكا، ولكن هذه المرة في العاصمة واشنطن.

حاولوا سرقته

ووثق المصور والصحفي الأمريكي جوناثان خوي، عبر مقطع فيديو، جرى تداوله بشكل واسع عبر “تويتر”، وجود العديد من المشردين والسكارى ومدمني المخدرات في شوارع العاصمة الأمريكية واشنطن.

ومر المصور من شارع مليء بالخيام الصغيرة يعيش فيها المشردين وهناك آخرون بلا خيام ، وعندما اقترب منهم، تم التهجم عليه لمحاولة سرقة جواله، ويبدو المكان يعج بالسكارى ومدمني المخدرات.

اقرأ أيضا:

وجه أمريكا الحقيقي من الداخل.. مشردون ومخدرات وجرائم لعنصرية مقيتة

انتشار مدمني المخدرات 

وفي وقت سابق، وثقت المقاطع، انتشار مدمني المخدرات وبائعيها في الشوارع بشكل علني، وكذلك بعض المشردين والمرضى، والمتصارعين على حقن المخدرات وغيرها.

وأظهرت المقاطع، الوجه القبيح لأمريكا، في ترك المشردين والمرضي ومدمني المخدرات في الشوارع بلا مأوى أو رعاية، أو إنفاذ للقانون ومنع هذه الظواهر.

ونقلت حسابات عبر تويتر، عن مصور الفيديو، الذي يبدو أنه التقطه وهو راكب على دراجة، قال: “كل صباح يضطر أطفالي لرؤية هذه المناظر وهم في طريقهم للمدرسة، مدمنو مخدرات، إبر متناثرة، أشخاص بجروح مكشوفة، مشردون بأمراض عقلية، صراخ على الأرصفة، السير في هذه الشوارع مرعب جداً”

الكلمات الدلالية:
مشردون في أمريكا مقطع فيديو واشنطن وجه أمريكا القبيح

مواد ذات صلة

المزيد
بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة

بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة

١١:١٣ م، الخميس، ٠٨ نوفمبر ٢٠١٨
تكريم الطالبة مجد القحطاني بجائزة الشيخ حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز (فيديو)

تكريم الطالبة مجد القحطاني بجائزة الشيخ حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز (فيديو)

٠٨:٢١ ص، الأربعاء، ٢٦ أبريل ٢٠١٧
محاولة متهورة لقطع سيول وادي تربة تنتهي بمفاجأة صادمة (فيديو)

محاولة متهورة لقطع سيول وادي تربة تنتهي بمفاجأة صادمة (فيديو)

٠٨:٠١ م، الأحد، ٠٩ أغسطس ٢٠٢٠
كشف مخطط لميليشيا «حزب الله» أثناء اللقاء التلفزيوني لـ«الحريري» (فيديو)

كشف مخطط لميليشيا «حزب الله» أثناء اللقاء التلفزيوني لـ«الحريري» (فيديو)

٠٤:٣٥ م، الأثنين، ١٣ نوفمبر ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *