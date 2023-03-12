مشردون وسكارى ومدمنو مخدرات في شوارع العاصمة الأمريكية (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

في مشاهد بدت مألوفة مؤخرا، ازدادت ظاهرة وجود المشردين والمدمنين في شوارع أمريكا، ولكن هذه المرة في العاصمة واشنطن.

حاولوا سرقته

ووثق المصور والصحفي الأمريكي جوناثان خوي، عبر مقطع فيديو، جرى تداوله بشكل واسع عبر “تويتر”، وجود العديد من المشردين والسكارى ومدمني المخدرات في شوارع العاصمة الأمريكية واشنطن.

ومر المصور من شارع مليء بالخيام الصغيرة يعيش فيها المشردين وهناك آخرون بلا خيام ، وعندما اقترب منهم، تم التهجم عليه لمحاولة سرقة جواله، ويبدو المكان يعج بالسكارى ومدمني المخدرات.

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انتشار مدمني المخدرات

وفي وقت سابق، وثقت المقاطع، انتشار مدمني المخدرات وبائعيها في الشوارع بشكل علني، وكذلك بعض المشردين والمرضى، والمتصارعين على حقن المخدرات وغيرها.

وأظهرت المقاطع، الوجه القبيح لأمريكا، في ترك المشردين والمرضي ومدمني المخدرات في الشوارع بلا مأوى أو رعاية، أو إنفاذ للقانون ومنع هذه الظواهر.

ونقلت حسابات عبر تويتر، عن مصور الفيديو، الذي يبدو أنه التقطه وهو راكب على دراجة، قال: “كل صباح يضطر أطفالي لرؤية هذه المناظر وهم في طريقهم للمدرسة، مدمنو مخدرات، إبر متناثرة، أشخاص بجروح مكشوفة، مشردون بأمراض عقلية، صراخ على الأرصفة، السير في هذه الشوارع مرعب جداً”