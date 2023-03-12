بلدية محافظة الدرعية تعلن عن وظائف شاغرة عبر جدارات
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت بلدية محافظة الدرعية، اليوم الأحد، توفر وظائف هندسية شاغرة، والتي يمكن التقديم عليها عبر منصة “جدارات”.
واشترطت البلدية أن يكون المتقدمين على الوظائف من المواطنين، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:
– مهندس مدني.
– مهندس تخطيط.
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المراتب الخاصة بالوظائف:
– المرتبة التاسعة.
– المرتبة الثامنة.
التفاصيل:
يمكن الاطلاع على تفاصيل وظائف بلدية محافظة الدرعية من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“.
طريقة التقديم:
– وأشارت بلدية محافظة الدرعية، إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
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