بلدية محافظة الدرعية تعلن عن وظائف شاغرة عبر جدارات

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت بلدية محافظة الدرعية، اليوم الأحد، توفر وظائف هندسية شاغرة، والتي يمكن التقديم عليها عبر منصة “جدارات”.

واشترطت البلدية أن يكون المتقدمين على الوظائف من المواطنين، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.