مع اقتراب الصيف.. تعرف على طريقة علاج فرط التعرق (فيديو)

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يشكو البعض من مشاكل فرط التعرق في فصيل الصيف وارتفاع درجات الحرارة مما يسبب لهم حالة من الإزعاج.

وفي هذا السياق، أوضح د. أحمد محمد العيسى استشاري الأمراض الجلدية، في مقطع نشره عبر حسابه في “تويتر”، أن سبب التعرق الزائد غير واضح، ونادراً يكون سببه نشاط الغدة الدرقية.

علاج فرط التعرق

وأضاف “العلاج كأطباء جلدية عبارة عن محلول الأمونيوم كلورايد وهو عبارة عن تركيز 20% أكثر أقل، ومفعوله ضعيف ولكن شائع”.

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وتابع أن ما نتحدث عنه هنا هو حقن البوتوكس، وهي حقن بسيطة وآمنة وفعالة وممتازة جدا في الإبط وبنسبة جيد جدا في اليد وبنسبة جيد لتعرق الرجل.

البوتوكس وفرط التعرق

وختم د. أحمد محمد العيسى بقوله “أن حقن البوتوكس للعرق، هي نفس المادة التي تحقن في الوجه، ولكن بكمية أقل”.

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