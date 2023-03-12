الأحد، ٢٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
مع اقتراب الصيف.. تعرف على طريقة علاج فرط التعرق (فيديو)
كاميرات توثق محاولة شاب إنهاء حياته في دولة عربية
استمرار مناورات تمرين علم الصحراء 2023 بمشاركة القوات الجوية الملكية في الإمارات
عليك بـ 6 نصائح في نشاطك اليومي أثناء التسوق
الحوثي يجمد حسابات الخطوط الجوية اليمنية في البنوك الخاضعة لسيطرته
6 أطعمة مفيدة لصحة القلب.. ينصح بتناولها يوميًا

الرئيسية

 /

صحة

 /

مع اقتراب الصيف.. تعرف على طريقة علاج فرط التعرق (فيديو)

مع اقتراب الصيف.. تعرف على طريقة علاج فرط التعرق (فيديو)

مع اقتراب الصيف.. تعرف على طريقة علاج فرط التعرق (فيديو)
٠٩:٥٨:٢٥ م، الأحد، ٢٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

يشكو البعض من مشاكل فرط التعرق في فصيل الصيف وارتفاع درجات الحرارة مما يسبب لهم حالة من الإزعاج.

وفي هذا السياق، أوضح د. أحمد محمد العيسى استشاري الأمراض الجلدية، في مقطع نشره عبر حسابه في “تويتر”، أن سبب التعرق الزائد غير واضح، ونادراً يكون سببه نشاط الغدة الدرقية.

علاج فرط التعرق

وأضاف “العلاج كأطباء جلدية عبارة عن محلول الأمونيوم كلورايد وهو عبارة عن تركيز 20% أكثر أقل، ومفعوله ضعيف ولكن شائع”.

اقرأ أيضا:

مع ارتفاع درجات الحرارة.. 5 طرق لإيقاف «التعرق» وتجنب المواقف المحرجة

وتابع أن ما نتحدث عنه هنا هو حقن البوتوكس، وهي حقن بسيطة وآمنة وفعالة وممتازة جدا في الإبط وبنسبة جيد جدا في اليد وبنسبة جيد لتعرق الرجل.

البوتوكس وفرط التعرق 

وختم د. أحمد محمد العيسى بقوله “أن حقن البوتوكس للعرق، هي نفس المادة التي تحقن في الوجه، ولكن بكمية أقل”.

اقرأ أيضا:

استشاري يكشف: التعرق ليلًا مع صعوبة النوم على الجهة اليسرى دليل على الإصابة بهذا المرض

الكلمات الدلالية:
التعرق الصيف العرق علاج فرط التعرق فرط التعرق

مواد ذات صلة

المزيد
6 حالات لا يصلح فيها «حشو الضرس».. تعرَّف عليها

6 حالات لا يصلح فيها «حشو الضرس».. تعرَّف عليها

٠٧:٤٤ م، السبت، ١١ نوفمبر ٢٠١٧
استخدام ورق الكرنب لعلاج اختناق اللوزتين

استخدام ورق الكرنب لعلاج اختناق اللوزتين

٠٩:٠٧ م، الجمعة، ١٢ ديسمبر ٢٠١٤
5 أنواع من الأطعمة تقي من خطورة «القاتل الصامت»

5 أنواع من الأطعمة تقي من خطورة «القاتل الصامت»

٠٩:٣٥ م، الأثنين، ١٥ أبريل ٢٠١٩
الثوم يقي مرضى الربو من العدوى الفطرية

الثوم يقي مرضى الربو من العدوى الفطرية

٠٧:٠٩ م، الأحد، ٢٥ يناير ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *