أهم 10.. ولي العهد يطلق “طيران الرياض” وتنفيذ حكم الشرع في الأردني حسين أبو الخير

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، لقرائها الكرام موجزًا بأهم الأخبار التي تناولتها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، والتي جاءت كالتالي:

ولي العهد يعلن تأسيس صندوق الاستثمارات العامة لـ “طيران الرياض”

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.. المزيد هنا

عاجل..تنفيذ حكم الشرع في مهرب أقراص الإمفيتامين المحظورة بمنطقة تبوك

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب أقراص الإمفيتامين المحظورة بمنطقة تبوك، فيما يلي نصه.. المزيد هنا

منها “مكة والرياض والباحة”.. تنبيه متقدم: أمطار غزيرة على هذه المناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، عدة تنبيهات متقدمة، تتوقع – بمشيئة الله تعالى.. المزيد هنا

تعليم عسير: استمرار تعليق الحضور والدراسة عن بعد.. غدًا

قررت إدارة تعليم عسير استمرار تعليق الدراسة الحضورية غداً بسبب التقلبات الجوية على المنطقة، وفقا لتنبيهات الأرصاد.. المزيد هنا

تعميم من البنك المركزي لحماية عملاء المؤسسات المالية

أصدر البنك المركزي تعميما للمؤسسات المالية يشمل ضوابط الإعلان عن المنتجات والخدمات المقدمة من المؤسسات المالية تهدف إلى حماية عملاء المؤسسات المالية.. المزيد هنا

تحذير مهم.. الخبير الهولندي يتوقع نشاطا زلزاليا كبيرا خلال أيام

حذر خبير الزلازل والعالم الهولندي، فرانك هوجربيتس، اليوم الأحد، من نشاط زلزالي كبير متوقع خلال الأيام القادمة.. المزيد هنا

عاجل.. مفاجأة سارة بخصوص قضية المبتعث الغريبي.. التفاصيل

تأجلت جلسة الاستماع الأولى للمتهمة بقتل المبتعث الوليد الغريبي، الذي قتل على يد طالبة أمريكية بمدينة فيلاديفيا في أواخر يناير الماضي.. المزيد هنا

توضيح مهم من الجوازات بشأن استخراج رقم إقامة لزوجة مقيم خليجي

تفاعلت الإدارة العامة للجوازات مع سؤال مقيم خليجي بشأن إمكانية استخراج رقم إقامة لزوجته.. المزيد هنا

مفاجأة سارة بخصوص التأشيرة الإلكترونية للمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي

أعلن وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، عن نبأ سار لجميع المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي وأقاربهم من الدرجة الأولى.. المزيد هنا

“حساب المواطن” للمستفيدين: في حال عدم وجود تابعين يجب إرفاق هذه المستندات

كشف “حساب المواطن” عن المستندات التي يجب إرفاقها للمستفيدين المستقلين الذين لا يوجد تابع لهم.. المزيد هنا