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استمرار مناورات تمرين علم الصحراء 2023 بمشاركة القوات الجوية الملكية في الإمارات
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استمرار مناورات تمرين علم الصحراء 2023 بمشاركة القوات الجوية الملكية في الإمارات

استمرار مناورات تمرين علم الصحراء 2023 بمشاركة القوات الجوية الملكية في الإمارات

استمرار مناورات تمرين علم الصحراء 2023 بمشاركة القوات الجوية الملكية في الإمارات
٠٩:٥٥:٣٤ م، الأحد، ٢٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

تواصـل القوات الجوية الملكية تدريباتها العسـكرية في تمرين علم الصـحراء 2023 بقـاعـدة الظفرة الجويـة بـدولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة، بمشاركة عـدد من الـدول الشقيقـة والصديقة.

الأسبوع التدريبي الثاني:

وشهد الأسبوع التدريبي الثاني تخطيط وتنفيذ العمليات الجوية القتالية؛ لرفع مستوى الجاهزية القتالية للمشاركين في التمرين.
وأوضح قائد مجموعـة القوات الجويـة الملكيـة السعودية المشاركة في التمرين العقيد الفني محمد بن سفيان، أن الأسبوع التدريبي الثاني يتم تنفيـذه في الفترة المسائيـة، وهي من ضـمن البرامج المخطط لهـا في التمرين لرفع الجـاهزيـة والكفـاءة القتـاليـة للأطقم الجويـة والفنيـة والمسانـدة، والتـدريـب على عمليـات الإسقاط الليلي التكتيكي.

كما سيتم تنفيذ المهام وتبادل الخبرات العســكرية في جميع المجالات بين الدول المشـاركة، والاسـتفادة القصـوى من تطبيق مفهوم العمل المشـترك في بيئة حرب مشابهة للحرب الحقيقية.

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الكلمات الدلالية:
الإمارات القوات الجوية الملكية تمرين علم الصحراء مناورات

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