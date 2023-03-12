الحوثي يجمد حسابات الخطوط الجوية اليمنية في البنوك الخاضعة لسيطرته

تواصل – فريق التحرير:

أدان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اليوم الأحد، قيام مليشيا الحوثي الانقلابية بارتكاب جريمة جديدة، حسابات الخطوط الجوية اليمنية في البنوك الخاضعة لسيطرتها.

توقف الرحلات الجوية

وقال الإرياني، عبر “تويتر”: “ندين ونستنكر بأشد العبارات إقدام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران على تجميد حسابات الخطوط الجوية اليمنية في البنوك العاملة ضمن المناطق الخاضعة لسيطرتها، والذي يهدد بوقف صرف أجور الموظفين ونفقات التشغيل وتعطل الخدمات التي تقدمها الشركة لكافة المواطنين دون تمييز، وتوقف الرحلات الجوية من مطار صنعاء”.

الأوضاع الإنسانية

وتابع: “هذه الممارسات تؤكد إصرار مليشيا الحوثي الإرهابية على المضي في نهج التصعيد، وإرباك أي خطوات لانفراج الأزمة وتخفيف حدة الأوضاع الإنسانية، ضاربة عرض الحائط بالجهود التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة للتهدئة واستعادة الهدنة، ومعاناة اليمنيين المتفاقمة منذ 8 أعوام جراء ظروف الحرب التي فجرها الانقلاب”.

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اتخاذ إجراء حازم

واختتم الإرياني بالقول إن: “المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها لليمن مطالبين باتخاذ موقف حازم إزاء هذه الممارسات التي تهدد بجر الأوضاع لمزيد من التعقيد، وتنعكس بشكل مباشر على المواطنين، والضغط على مليشيا الحوثي لرفع القيود عن حسابات شركة الخطوط الجوية اليمنية “الناقل الوطني في اليمن”، وعدم إقحام الشركة في الصراع السياسي”.