كاميرات توثق محاولة شاب إنهاء حياته في دولة عربية

تواصل – فريق التحرير:

وثقت كاميرات دوريات الأمن، التابعة لوزارة الداخلية، بدولة الكويت، محاولة شاب مقيم إنهاء حياته، على إحدى الطرق الرئيسة.

ألقى نفسه من مركبة

ونشرت وسائل إعلام كويتية، أجزاء من مقطع الفيديو، الذي حاز على تفاعل واسع عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وأظهر محاولة الشاب إلقاء نفسه من مركبة تسير بسرعة على إحدى الطرق الرئيسة بالكويت.

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يوتيوبر مغربي

وفي وقت سابق، أقدم يوتيوبر مغربي على محاولة لإنهاء حياته، وذلك من خلال بث مباشر.

وبحسب ما تداولته وسائل إعلام مغربية، فقد باشرت مصالح الأمن بمدينة مكناس التحقيق بمحاولة انتحار اليوتيوبر هشام الملولي.

وأضافت أن اليوتيوبر أقدم على ذلك، احتجاجا على إطلاق سراح 9 أشخاص خربوا سيارته وعرضوا حياته للخطر.

ونقلت عن مصادر مطلعة أن اليوتيوبر هشام الملولي تم إطلاق سراحه، في وقت لاحق.

فيديو / كاميرات دورية تابعة لوزارة الداخلية ترصد محاولة انتحار مقيم في الكويت على أحد الطرق الرئيسية. pic.twitter.com/vHAxzfqOLB — المجلس (@Almajlliss) March 12, 2023

يذكر أن الملولي كان قد توجه إلى مقر ولاية أمن مكناس حاملا معه قنينة مملوءة بالبنزين محاولا إحراق نفسه أمام المقر الأمني.

كما قام ببث محاولة التخلص من حياته عبر تقنية “لايف” على حسابه الشخصي بفيسبوك.