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“خوف وذعر وعصبية دينية”.. ثلث اليهود يعتزمون الهجرة من دولة الاحتلال

“خوف وذعر وعصبية دينية”.. ثلث اليهود يعتزمون الهجرة من دولة الاحتلال

“خوف وذعر وعصبية دينية”.. ثلث اليهود يعتزمون الهجرة من دولة الاحتلال
٠٩:٠٩:٥٩ م، الأحد، ٢٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل-فريق التحرير

نشرت الإذاعة العامة التابعة لدولة الاحتلال (كان) اليوم الأحد، استطلاعا بأن حوالي ثلث اليهود يدرسون خيار الهجرة من دولة الكيان الصهيوني.

هجرة اليهود من دولة الاحتلال:

وبحسب ما ذكرته غذاعة دولة الاحتلال، فإن اليهود أيضا نصحوا أبناءهم بذلك، أو أنهم بدأوا بخطوات فعلية للهجرة.

وأوضح الاستطلاع أن الوضع في دولة الاحتلال أصبح مزعجا، ولأن اليهود يرصدون “تحولات ديمغرافية وأيديولوجية تخيفهم” أي تزايد نسبة الحريديين بين السكان.

وكان الاستطلاع تم من خلال نماذج أسئلة أجاب عليها قرابة 2000 يهودي في دولة الاحتلال، وحللها ” كِميل فوكس” خبير الاستطلاعات.

حصار زوجة نتنياهو:

وقبل أيام وثق مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي، حصارا فرضه مستوطنون يهود على زوجة رئيس وزراء الاحتلال.

وأظهر الفيديو تجمع عدد من المحتجين اليهود، في محيط تواجد زوجة بنيامين نتنياهو، احتجاجات على الإصلاحات القضائية التي يمررها زوجها بهدف الإفلات من المحاكمة في قضايا فساد.

كما اندلعت مواجهات عنيفة وغير معتادة بين شرطة الاحتلال والمستوطنين في تل أبيب أسفرت عن أكثر من 10 إصابات واعتقال العشرات، خلال تظاهرة ضد حكومة نتنياهو.

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الكلمات الدلالية:
الهجرة اليهود دولة الإحتلال دولة الكيان الصهيوني

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