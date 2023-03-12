6 أطعمة مفيدة لصحة القلب.. ينصح بتناولها يوميًا

تواصل – فريق التحرير:

ينصح الأطباء بتناول الأطعمة الصحية المفيدة للقلب وتجنب الأطعمة الضارة التي تحتوي على نسبة دهون عالية.

وإليك بعض الأطعمة الصحية للقلب التي يمكنك تناولها يوميًا لتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، وفقا لما نشره موقع ndtv:

أطعمة صحية للقلب

1. زيت الزيتون

هذا الزيت مصدر جيد للدهون و مضادات الأكسدة التي تعزز صحة القلب وفيرة قد تكون الأوعية الدموية الخاصة بك محمية بواسطتها، يمكن أن يقلل زيت الزيتون من مستويات الكوليسترول عند استخدامه بدلاً من الدهون المشبعة مثل الزبدة.

2. عين الجمل

اقرأ أيضا:

دراسة توضح مخاطر حمية الكيتو على القلب

قد يساعد تناول القليل من عين الجمل يوميًا في تقليل الكوليسترول، قد يحمي أيضًا من التهاب الشرايين في قلبك، أحماض أوميجا 3 الدهنية والدهون الأحادية غير المشبعة والستيرولات النباتية والألياف كلها وفيرة في عين الجمل ، تأكد من تناول عدد قليل فقط في اليوم لأن هذه القطع الصغيرة غنية بالسعرات الحرارية.

3. البرتقال

البرتقال يحتوي على البكتين الذي يخفض الكوليسترول، كما أنها تحتوي على البوتاسيوم الذي يساعد في تنظيم ضغط الدم، وفقًا لإحدى الدراسات ، فإن كوبين من العصير يوميًا يحسن صحة الأوعية الدموية كما انخفض ضغط الدم عند الرجال.

أهمية البقوليات والخضروات

4. البقوليات والحبوب الكاملة

تساعد الألياف والعناصر الغذائية الأخرى الموجودة في الحبوب الكاملة على التحكم في ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب، من خلال اعتماد بدائل سهلة لمنتجات الحبوب المكررة ، يمكنك زيادة نسبة الحبوب الكاملة في نظام غذائي صحي للقلب.

أما بالنسبة للبقوليات، فيوضح الأطباء، أن البقوليات مثل الفاصوليا والبازلاء والحمص والعدس ، يمكن أن تخفض بشكل كبير مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) في الدم ، والمعروف أيضًا باسم “الكوليسترول الضار”كما أنها تحتوي على مستويات عالية من البروتين والألياف والبوليفينول المضاد للأكسدة ، وكلها مفيدة للقلب والصحة العامة.

5. الخضراوات الورقية الخضراء

الخضروات الورقية ذات المحتوى العالي من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة تشمل السبانخ واللفت والكرنب، إنها مصدر جيد بشكل خاص لفيتامين K ، مما يساعد على حماية الشرايين ودعم تخثر الدم الصحي، كما أنها تحتوي على الكثير من النترات الغذائية ، والتي ثبت أنها تخفض ضغط الدم ، وتقلل من تصلب الشرايين ، وتعزز وظائف الخلايا المبطنة للأوعية الدموية.

7. الطماطم

تحتوي على الليكوبين، وهو صبغة نباتية تحدث بشكل طبيعي ولها تأثيرات قوية مضادة للأكسدة ، وفيرة في الطماطم، نظرًا لأن الضرر التأكسدي والالتهاب يمكن أن يسهما في الإصابة بأمراض القلب.

وتعمل مضادات الأكسدة على مواجهة الجذور الحرة الخطرة، ارتبط نقص الليكوبين بزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

اقرأ أيضا:

استشاري يوضح أكثر العوامل المسببة لجلطات القلب