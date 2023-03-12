تعليم عسير: استمرار تعليق الحضور والدراسة عن بعد.. غدًا

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قررت إدارة تعليم عسير استمرار تعليق الدراسة الحضورية غداً بسبب التقلبات الجوية على المنطقة، وفقا لتنبيهات الأرصاد.

تعليق الدراسة الحضورية بعسير

وقالت إدارة تعليم عسير، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع .. تقرر الاستمرار في تحويل الدراسة يوم غدٍ الإثنين 21 / 8 / 1444هـ؛ لتكون عن بُعد عبر منصة مدرستي ، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس والمكاتب بـ تعليم عسير”.

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وفي وقت سابق أعلنت العديد من الإدارات التعليمية تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأحد، بسبب التقلبات الجوية.

وأعلنت إدارة تعليم منطقة نجران تعليق الدراسة الحضورية، اليوم الأحد، في جميع المدارس للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس ومكاتب ‎تعليم مدينة نجران.

تعليق الدراسة بجميع مدارس نجران

ويشمل تعليق الدراسة محافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، وخباش، ويدمة، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حرصاً على سلامة الجميع.

المنشآت التدريبية تعلق الدراسة

كما أعلنت إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران تعليق الدراسة الحضورية اليوم، في جميع المنشآت التدريبية بمدينة نجران ومحافظات شرورة، وحبونا، ويدمة، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حرصاً على سلامة الجميع.

الدراسة عن بعد في منطقة مكة المكرمة

وأعلنت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة، تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي في كل من مكة المكرمة والجموم والكامل وبحرة اليوم الأحد.

وفي وقت سابق، أعلنت إدارات التعليم في الباحة والمخواة وجدة، تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي غداً الأحد، بسب التقلبات الجوية وفقاً لتوقعات المركز الوطني للأرصاد.

وفي تغريدة عبر “تويتر”أعلنت إدارة تعليم جدة، أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع فقد تقرر تحويل الدراسة لتكون “عن بُعد” عبر منصة مدرستي ،بمدارس جدة ورابغ وخليص، لجميع الطلبة و منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

الباحة تقرر الدراسة عن بعد

كما أعلنت إدارة تعليم الباحة “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد فقد تقرر تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي لجميع المدارس والمكاتب التابعة لتعليم الباحة بكافة المحافظات.

الدراسة عن بعد في المخواة

من جهتها، أعلنت إدارة تعليم المخواة أنه بناءً على التحذير الوارد من المركز الوطني للأرصاد فقد تقرر تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي لجميع المدارس والمكاتب التابعة لـ تعليم المخواة بكافة المحافظات.

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