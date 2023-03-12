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تعرّف على خدمة التبليغ عن تغيّب العمالة المنزلية إلكترونيًا عبر “أبشر”
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تعرّف على خدمة التبليغ عن تغيّب العمالة المنزلية إلكترونيًا عبر “أبشر”

تعرّف على خدمة التبليغ عن تغيّب العمالة المنزلية إلكترونيًا عبر “أبشر”

تعرّف على خدمة التبليغ عن تغيّب العمالة المنزلية إلكترونيًا عبر “أبشر”
٠٧:٥٥:٤٩ م، الأحد، ٢٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تمكن خدمة العمل للعمالة المنزلية الأفراد من التبليغ عن تغيب العمالة المزلية إلكترونيا عبر منصة أبشر.

طريقة تنفيذ الخدمة:

1-الدخول على منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب العمالة.

2- اختيار التبليغ عن تغيب العمالة المنزلية.

استقدام العمالة المنزلية:

وقبل ساعات أعادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فتح الاستقدام من جمهورية أثيوبيا، وأضافتها إلى قرارها السابق بإلزام جميع المنشآت التي تقدم خدمة التوسط في استقدام العمالة المنزلية بعدم تجاوز السقف الأعلى للتكاليف التي حددتها الوزارة.

وحددت الوزارة الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من أثيوبيا ليبلغ 6,900 ريال سعودي، دون أن يشمل السعر قيمة الضريبة المضافة.

السقف الأعلى للاستقدام:

ويُعد هذا القرار استمراراً لعمل الوزارة بتنظيم الإجراءات وحوكمة الأسعار في سوق الاستقدام وضبطها ومتابعة تنفيذها بما يضمن جودة الخدمات المقدمة، حيث ألزمت الوزارة الشركات والمكاتب المرخصة بالسقف الأعلى لعدد من الجنسيات، ليبلغ الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من أوغندا 9,500, ومن تايلاند 10,000، ومن كينيا 10,870.

ومن بنغلاديش 13,000، ومن الفلبين 17,288 ريالًا سعوديًا، ومن سيرلانكا 15,000، ومن بوروندي 7,500ريال غير شامل قيمة الضريبة المضافة.

ويأتي هذا القرار في إطار سعي الوزارة إلى تطوير جميع الخدمات، وتحسين بيئة سوق العمل وتعزيز جاذبيته، وحرصها على مراجعة التكاليف والخدمات المقدمة والأنظمة وفقًا للمتغيرات الاقتصادية، وبما يتناسب معها.

وتؤكد الوزارة لجميع المنشآت المعنية في الاستقدام ضرورة التقيد بعدم تجاوز سقف الأسعار المعلن عنه لتجنب العقوبات المنصوص عليها عند مخالفة لائحة نشاط قواعد الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، إذ ستتابع تنفيذ ذلك عبر منصة مساند.

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الكلمات الدلالية:
أبشر اخبار السعودية الخدمات الحكومية خدمة التبليغ عمالة منزلية

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