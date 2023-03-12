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اتفاق أمريكي إيراني لتبادل السجناء

اتفاق أمريكي إيراني لتبادل السجناء

اتفاق أمريكي إيراني لتبادل السجناء
٠٩:١٠:٣٢ م، الأحد، ٢٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

صرح وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، اليوم الأحد، بأن طهران توصلت إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، بشأن تبادل السجناء بين الجانبين.

كل شيء جاهز

وقال عبداللهيان، في مقابلة: “توصلنا إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن مسألة تبادل السجناء، وإذا سارت الأمور على ما يرام من الجانب الأمريكي، فسيتم تنفيذ ذلك في الأيام المقبلة”.

وحسب “إيران إنترناشيونال”، أورد الوزير أنه تم التوقيع والموافقة بشكل غير مباشر على وثيقة تتعلق بتبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة، وتابع الوزير: “من وجهة نظرنا، كل شيء جاهز، والجانب الأمريكي يقوم بآخر الترتيبات الفنية”.
واستطرد: “تم إحراز تقدم جيد في زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران، وهناك تعاون قوي يجري بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة، وسيكون له تأثير جيد على مفاوضات إحياء الاتفاق النووي”.

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ارتفاع العملة

وفي سياق آخر، ارتفع الريال الإيراني أكثر من 10% يوم يوم السبت الماضي، بعد 24 ساعة من اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية مع المملكة.

وارتفع الريال الإيراني، 25 % منذ 26 فبراير  عندما هبط إلى أدنى مستوى تاريخي له عند 600 ألف مقابل الدولار. وقدمت استعادة إيران علاقاتها مع المملكة دفعة مهمة.

وتم تداول الريال الإيراني عند حوالي 450.000 مقابل الدولار، حيث ادعى ممثل تجار صرف العملات في طهران أن الطلب على الدولار “انخفض إلى الصفر”، وفقا لـ”الوطن”.

بداية التراجع

وبدأت العملة الإيرانية في التراجع عندما قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي في عهد أوباما، خطة العمل الشاملة المشتركة، في عام 2018. وبحلول أغسطس 2022، بلغ الريال 300 ألف مقابل الدولار، بانخفاض 9 أضعاف منذ قرار ترمب.

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