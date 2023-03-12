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شاهد.. سيول جارفة تحمل بردًا في بني مالك بجازان

شاهد.. سيول جارفة تحمل بردًا في بني مالك بجازان

شاهد.. سيول جارفة تحمل بردًا في بني مالك بجازان
٠٧:٤٣:١١ م، الأحد، ٢٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

شهدت محافظة الدائر بني مالك سقوط أمطار غزيرة وجريان السيول اليوم الأحد، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق كتل البرد مع جريان السيول.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد.

تساقط الأمطار على جميع مناطق المملكة

وأوضح المركز أن الأمطار تُصحب بنشاط في الرياح السطحية المثير للأتربة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة.

تمتد إلى تبوك، الجوف، والحدود الشمالية، وكذلك على أجزاء من مناطق حائل، والقصيم، والرياض، والشرقية.

البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.

وقد تصل إلى 45كم/ساعة على الجزء الأوسط مع السحب الرعدية الممطرة.

وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل الى 50كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة.

وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي.

ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط.

ومن مترين إلى ثلاثة أمتار على الجزء الجنوبي.

وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط والجنوبي.

الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35/ساعة.

وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية امطار جازان بردج وسيول بني مالك سيول

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