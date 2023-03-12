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ضبط مواطن بحوزته أكثر من نصف مليون قرص إمفيتامين مخدر في جدة

ضبط مواطن بحوزته أكثر من نصف مليون قرص إمفيتامين مخدر في جدة

ضبط مواطن بحوزته أكثر من نصف مليون قرص إمفيتامين مخدر في جدة
٠٧:٣٦:١٩ م، الأحد، ٢٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمحافظة جدة، بحوزته (556,600) قرص من مادة الأمفيتامين المخدر، وسلاح ناري ومبلغ مالي مخبأ في مركبته.

الإحالة إلى النيابة العامة

وأوضحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، عبر حسابها في “تويتر”، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

إحباط تهريب 53 طن قات مخدر

وفي وقت سابق، صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، أنه تم إحباط محاولات تهريب 53 طنًا من القات والمخدرات في 4 مناطق.

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وأوضح أن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير والجوف، أحبطت محاولات تهريب 52 طنًا و371 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر وطن و650 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر و”352,325″ قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر.

تم ذلك خلال الفترة من 21 / 7 / 1444 هـ حتى 13 / 8 / 1444 هـ، وقبضت على مهربيها، وعددهم 406 متهمين، منهم 44 مواطنًا، و362 مخالفًا لنظام أمن الحدود، وهم: 282 من الجنسية اليمنية، و69 من الجنسية الإثيوبية و6 من الجنسية الصومالية و3 من الجنسية الأردنية و2 من الجنسيتين السودانية والسورية.

وأكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الإمفيتامين مخدرات مكافحة المخدرات

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