تعليق الدراسة الحضورية في النماص.. غدًا

تواصل – فريق التحرير:

قررت إدارة تعليم النماص، اليوم الأحد، تعليق الدراسة الحضورية لجميع مدارس الإدارة، وذلك غدا الإثنين، بناء على تقارير الأرصاد.

تحويل الدراسة عن بعد

وعبر “تويتر” قالت إدارة تعليم النماص: “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد فقد تقرر استمرار تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي لجميع المدارس التابعة لتعليم النماص ليوم غد الاثنين 21 / 8 / 1444هـ راجين الله السلامة للجميع”.

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تعليق الدراسة الحضورية في 14 إدارة تعليم و3 جامعات

مع استمرار حالة من الطقس المتقلب، تم تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأحد في 14 إدارة تعليم و3 جامعات بسبب الأحوال الجوية.

أبرز مناطق ومحافظات تعليق الدراسة الحضورية

وأعلنت إدارة تعليم منطقة نجران تعليق الدراسة الحضورية، اليوم الأحد، في جميع المدارس للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس ومكاتب ‎تعليم مدينة نجران.

تعليق الدراسة في جميع المدارس بـ نجران

ويشمل تعليق الدراسة محافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، وخباش، ويدمة، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حرصاً على سلامة الجميع.