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7 آلاف وظيفة في إدارة الحشود بقطار المشاعر المقدسة لموسم حج 1444هـ

7 آلاف وظيفة في إدارة الحشود بقطار المشاعر المقدسة لموسم حج 1444هـ

7 آلاف وظيفة في إدارة الحشود بقطار المشاعر المقدسة لموسم حج 1444هـ
٠٧:٢٥:١٨ م، الأحد، ٢٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة اليمامة للأعمال التجارية والمقاولات المشغلة لإدارة الحشود بمحطات قطار المشاعر المقدسة، توفر 7000 وظيفة موسمية لإدارة الحشود بقطار المشاعر المقدسة لموسم حج 1444هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

عدد الوظائف:

– عدد (7000 وظيفة).

شروط التقديم:

1- لا يقل عمر المتقدم للوظيفة عن 18 سنة.
2- يجب إكمال جميع البيانات ورفع كافة الصور المطلوبة للتسجيل في الموقع الإلكتروني.

طريقة التقديم:

– وأشارت شركة اليمامة للأعمال التجارية والمقاولات إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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إدارة الحشود شركة اليمامة للأعمال التجارية فرص قطار المشاعر المقدسة لموسم حج 1444هـ وظائف وظائف شاغرة

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