وجبة مفضلة لدى الكثيرين.. تسبب الموت المفاجيء في هذه الحالة

تواصل- فريق التحرير:

يعتبر الفول الأخضر من الأطعمة المفضلة للكثيرين وعلى الرغم من فوائده الجمة إلا أن استهلاكه بشكل مفرط قد يلحق بالجسم أضرار عدة.

فقر الدم الانحلالي:

تتسبب حبوب الفول الأخضر في “فقر الدم الانحلالي”، وذلك بانخفاض حاد وسريع يحدث فجأة في خلايا الدم الحمراء لدى بعض الأشخاص.

كما يسبب فقر الدم الانحلالي التعب وضيق التنفس وحصى في المرارة واليرقان وأحيانًا الموت في الحالات الشديدة والحرجة.

أيضا تسبب حبوب الفول الأخضر أعراضاً تعرف باسم “أنيميا الفول”، والتي يمكن أن تشمل ضيق التنفس وسرعة ضربات القلب والشحوب والضعف.

وتحدث أنيميا الفول عند الأشخاص المصابين باضطراب G6PD الموروث ولا يهدد عادةً حياتهم.

ويعتبر الأطفال أكثر عرضة للإصابة بأعراض حادة، حيث قد تهدد حياتهم ، لذلك إذا لم تكن متأكدًا تمامًا مما إذا كانوا مصابين بفقر الدم ، فلا يجب أن تتناول حبوب الفول.

اقرأ أيضا

أهمها منع فقر الدم.. الصحة: 4 فوائد ملحة لتناول الحامل حمض الفوليك