الأحد، ٢٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
تعرّف على خدمة التبليغ عن تغيّب العمالة المنزلية إلكترونيًا عبر “أبشر”
بدء التقديم في 181 برنامجًا بجامعة الملك سعود (التفاصيل)
منها “مكة والرياض والباحة”.. تنبيه متقدم: أمطار غزيرة على هذه المناطق
شاهد.. سيول جارفة تحمل بردًا في بني مالك بجازان
ضبط مواطن بحوزته أكثر من نصف مليون قرص إمفيتامين مخدر في جدة
اندلاع حريق هائل في محال تجارية بخميس مشيط.. والدفاع المدني يباشر

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

وجبة مفضلة لدى الكثيرين.. تسبب الموت المفاجيء في هذه الحالة

وجبة مفضلة لدى الكثيرين.. تسبب الموت المفاجيء في هذه الحالة

وجبة مفضلة لدى الكثيرين.. تسبب الموت المفاجيء في هذه الحالة
٠٧:٢٣:٢٢ م، الأحد، ٢٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

يعتبر الفول الأخضر من الأطعمة المفضلة للكثيرين وعلى الرغم من فوائده الجمة إلا أن استهلاكه بشكل مفرط قد يلحق بالجسم أضرار عدة.

فقر الدم الانحلالي:

تتسبب حبوب الفول الأخضر في “فقر الدم الانحلالي”، وذلك بانخفاض حاد وسريع يحدث فجأة في خلايا الدم الحمراء لدى بعض الأشخاص.

كما يسبب فقر الدم الانحلالي التعب وضيق التنفس وحصى في المرارة واليرقان وأحيانًا الموت في الحالات الشديدة والحرجة.

أيضا تسبب حبوب الفول الأخضر أعراضاً تعرف باسم “أنيميا الفول”، والتي يمكن أن تشمل ضيق التنفس وسرعة ضربات القلب والشحوب والضعف.

وتحدث أنيميا الفول عند الأشخاص المصابين باضطراب G6PD الموروث ولا يهدد عادةً حياتهم.

ويعتبر الأطفال أكثر عرضة للإصابة بأعراض حادة، حيث قد تهدد حياتهم ، لذلك إذا لم تكن متأكدًا تمامًا مما إذا كانوا مصابين بفقر الدم ، فلا يجب أن تتناول حبوب الفول.

اقرأ أيضا

أهمها منع فقر الدم.. الصحة: 4 فوائد ملحة لتناول الحامل حمض الفوليك

الكلمات الدلالية:
أنيما الفول الفول الأخضر حالات تسمم صحة وتغذية فقر الدم

مواد ذات صلة

المزيد
توقيف 10 من قيادات الصرب ارتكبوا جرائم حرب بحق مسلمي البوسنة القرن الماضي

توقيف 10 من قيادات الصرب ارتكبوا جرائم حرب بحق مسلمي البوسنة القرن الماضي

٠٨:١٣ م، الثلاثاء، ١٦ ديسمبر ٢٠١٤
الإسكان تعلن نقاط الاستحقاق للمواطنين المسجلين

الإسكان تعلن نقاط الاستحقاق للمواطنين المسجلين

١٢:٥٨ ص، الخميس، ٢٥ ديسمبر ٢٠١٤
في تلك الحالات.. “الموارد” تتيح انتقال العامل المنزلي للغير بلا موافقة الكفيل

في تلك الحالات.. “الموارد” تتيح انتقال العامل المنزلي للغير بلا موافقة الكفيل

٠٧:٣٧ ص، الأثنين، ١٣ فبراير ٢٠٢٣
مصدر بـ «العمل»: اتجاه لتوطين 6 أنشطة من بينها «العقار والذهب والخضار»

مصدر بـ «العمل»: اتجاه لتوطين 6 أنشطة من بينها «العقار والذهب والخضار»

٠٩:١٩ ص، الأحد، ٢٧ مارس ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *