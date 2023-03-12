الأحد، ٢٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
ظهر بوجه منتفخ.. هل تعرض الرئيس الشيشاني للتسمم؟
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ظهر بوجه منتفخ.. هل تعرض الرئيس الشيشاني للتسمم؟

ظهر بوجه منتفخ.. هل تعرض الرئيس الشيشاني للتسمم؟

ظهر بوجه منتفخ.. هل تعرض الرئيس الشيشاني للتسمم؟
٠٦:٣٦:٥٩ م، الأحد، ٢٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل-فريق التحرير

انتشرت معلومات على نطاق واسع حول الحالة الصحية السيئة للرئيس الشيشاني رمضان قديروف، الذي يُزعم أنه تعرض للتسمم.

هل تسمم الرئيس الشيشياني

وبحسب ما ذكرته صحيفة “بيلد” الألمانية، ظهر الزعيم الشيشاني بالفعل بوجه منتفخ بشكل متزايد في الصور.

وأوضحت أنه لم يتم الإبلاغ عن تشخيص دقيق رسميًا، فقد تم ذكر الخوف من التسمم عدة مرات.

بينما نشرت صحيفة “إكسبرس” البريطانية أن مراقبين أشاروا إلى وجود جراح كلى شهير في العاصمة غروزني.

ونقلت عن الصحفي الكازاخستاني عزامات ميتانوف، الذي ادعى بحسب مصادره أن قديروف يمكن أن يكون مريضاً، وقد يكون التسمم سبباً محتملاً.

كما تداولت وسائل الإعلام ايضا خبر إقلاع طائرة طبية من ألمانيا في الرابع من مارس الجاري، وهبوطها في مطار فنوكوفو في موسكو ثم أعادتها إلى نورمبرغ، على الفور.

في ذات السياق ترددت أنباء عن تحليق طائرة الإنعاش بومباردييه تشالنجر 604 من ألمانيا إلى فنوكوفو وعادت على الفور إلى نورمبرغ.

وقد سمحت الدول الأوروبية بالرحلة، ما أثار التساؤل بشأن هوية الشخصية التي تم نقلها على هذه الطائرة.

يأتي هذا بالتزامن مع صدور معلومات عن تدهور حاد في صحة عازف التشيلو سيرغي رولدوغين، الذي يعتبر صاحب الأصول التي تنتمي في الواقع إلى الدائرة المقربة من بوتين.

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الكلمات الدلالية:
التسمم الحرب الروسية الرئيس الشيشاني بوتن رمضان قديروف

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