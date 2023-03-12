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مشاهد تسر الناظرين.. تدفق الشلالات في جبال يلا شرق بيشة
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مشاهد تسر الناظرين.. تدفق الشلالات في جبال يلا شرق بيشة

مشاهد تسر الناظرين.. تدفق الشلالات في جبال يلا شرق بيشة

مشاهد تسر الناظرين.. تدفق الشلالات في جبال يلا شرق بيشة
٠٦:٣٤:٤٢ م، الأحد، ٢٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق جريان وتدفق الشلالات في جبال يلا شرق محافظة بيشة بمنطقة عسير، عصر اليوم الأحد.

تدفق الشلالات في بشة

وأظهر مقطع فيديو متداول، مشاهد تسر الناظرين لتدفق الشلالات شرق بيشة بعد هطول الأمطار، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

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توقعات حالة الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد وتصحب بنشاط في الرياح السطحية المثير للأتربة على عدة مناطق.

وتشمل الحالة، بمشيئة الله، أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد الى تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وكذلك على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية.

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أخبار السعودية الشلالات بيشة جبال يلا عسير

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